Yeniçağ Gazetesi: Çalışanın 405 paket makarnası çalındı!

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29 KİLO TAVUKLA, 70 KİLO PİRİNCİ BUHARLAŞTIRDILAR

CHP'li Ağbaba "5 farklı zincir marketin fiyat ortalamasına göre 10 temel gıda maddesinin hesaplanan fiyat artışları ile, 22 bin 104 TL asgari ücretin alım gücünün 17 bin 2 TL'nin çok gerisinde olduğu açıkça görülmektedir" dedi.

Hükümet idari para cezalarına 2024'te gerçekleşecek enflasyona göre belirlenen yeniden değerleme oranında yüzde 43.93 oranında zam yaparken, asgari ücretliye beklenti enflasyonuna paralel olarak yüzde 30 zam yapması, muhalefetten, STK'lara sendikalara kadar hemen her kesimin tepkisine yol açtı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin alım gücünün 2024 yılı başında açıklanan 17 bin 2 TL asgari ücretten daha düşük olduğunu belirterek, "Eski alım gücünün dahi gerisine düşen asgari ücret, ücretli kesimin yüzde 57'sinin asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de, milyonlarca insanın bir anda fakirleşmesi sonucunu doğuracaktır" dedi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 1 Ocak 2024'te uygulanmaya başlanan 17 bin 2 TL net asgari ücrete göre 10 farklı temel gıda maddesinin alım gücünü hesapladı. Ağbaba, 2024 Ocak ayında uygulanmaya başlanan asgari ücretin alım gücünün, 2025 için açıklanan asgari ücretten daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Ağbaba, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Gıda maddelerinin Ocak/2024 ayı fiyatlarıyla asgari ücretin alım gücü, yeni asgari ücretin alım gücünden çok daha yüksek olduğu açıktır. 17 bin 2 TL asgari ücret ile 142 kg tavuk alınabiliyorken, 22 bin 104 TL ile 113 kg alınabilmektedir. Alım gücünü koruması için asgari ücretin en az 27 bin 690 TL olması gerekmektedir. Eski asgari ücretle bin 307 paket makarna alınabiliyorken, şimdi 902 paket alınabilmektedir. Alım gücünü koruması için asgari ücretin en az 32 bin 21 TL olması gerekmektedir. 90 tane 5 litrelik ayçiçek yağı alınıyorken, şimdi 63 tane 5 litrelik ayçiçeği yağı alınabilmektedir. Alım gücünü koruması için asgari ücretin en az 31 bin 410 TL olması gerekmektedir. 293 kg pirinç alınabiliyorken, yeni asgari ücretle 223 kg alınabilmektedir. Alım gücünü koruması için asgari ücretin en az 29 bin 7 TL olması gerekmektedir. 53 kg dana eti alınabiliyorken, yeni asgari ücretle 40 kg dana eti alınabilmektedir. Alım gücünü koruması için asgari ücretin en az 29 bin 150 TL olması gerekmektedir. 5 farkı zincir marketin fiyat ortalamasına göre 10 temel gıda maddesinin hesaplanan fiyat artışları ile 22 bin 104 TL asgari ücretin 17 bin 2 TL'nin çok gerisinde olduğu açıkça görülmektedir. Bu koşullarda asgari ücrete yapılan bir zamdan bahsedilemez. Eski alım gücünün dahi gerisine düşen asgari ücret, ücretli kesimin yüzde 57'sinin asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de, milyonlarca insanın bir anda fakirleşmesi sonucunu doğuracaktır."

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin 600 doları aştığına yönelik açıklamaları yalanladı. Bingöl asgari ücretin dolar hesabında yapılan yanlışı açıkladı.