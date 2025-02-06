Yeniçağ Gazetesi.: Canavar frenlenmezse fakirleşen çoğalacak!

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CANAVAR FRENLENMEZSE FAKİRLEŞEN ÇOĞALACAK!

Ocak ayı enflasyonunun son yılların en yüksek enflasyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, bu hayat pahalılığında gelirini yüzde 50 artıramayan herkesin fakirleşeceğini söyledi.

SON BİR YILIN EN YÜKSEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ocak ayı enflasyon rakamlarını, "Son zamanların en düşük Ocak ayı enflasyonu" olarak sunmasının gerçekçi olmadığını vurgulayan Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, "Ben de bunun son bir yılın en yüksek enflasyonu olduğunu söylemiş olayım" dedi.

HEDEF REVİZE EDİLECEK

Ekonomi yönetiminin enflasyon he-defini çabucak revize edeceğini söylemenin falcılık olmayacağını belirten Prof. Alkin, "Ben zaten geçen yılın son çeyreğinden beri 'Resmi enflasyon %30, hayat pahalılığı ise %50 olur' demekteyim. Özetle gelirini %50 civarında artıramayan herkes fakirleşecek" diye konuştu.

MERKEZ'DEN ŞUBAT ALARMI

Cirosunu %50 civarında büyütemeyen şirketlerin de sıkıntı yaşamasının aşikâr olduğunu kaydeden Prof. Alkin, "Bu reçeteyle enflasyonun düşmesi mümkün olmadığı için, genişletici para politikasına geçilmesi de mümkün" dedi. Bu arada Merkez Bankası da Şubat enflasyonu için şimdiden kırmızı alarm verdi.

DİSK-AR: ASGARİ ÜCRET DAHA İLK AYDAN 1112 LİRA ERİDİ

DİSK-AR, TÜİK'in aylık yüzde 5,03 olarak açıkladığı Ocak ayı enflasyonuyla birlikte ücretlerde yaşanan erimeyi hesapladı. Buna göre, bir ayda enek gelirlerinde toplam kayıp 69,8 milyar lira oldu. Asgari ücret ilk aydan enflasyon karşısında 1112 lira eridi. Asgari Ücretin üç katı kazanan bir çalışanın Ocak enflasyon kaybı 3 bin liraya yakın. Asgari ücretin kesinti ve enflasyon kaybı ise 5 bin lirayı geçiyor.