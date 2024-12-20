Yeniçağ Gazetesi: Çay, kahve içildi, sohbet edildi, mevzuya girilmedi

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İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 29 BİN 583 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmede teklifin konuşmadığını söyleyerek dördüncü toplantıya işaret etti. "Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi" diyen Ağar, "Basın, kamuoyu sürekli TÜRK-İŞ niye rakam söylemiyor, neden rakam açıklamıyor?" diyor. Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla para veren siyasi iktidar, hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım diye daha önceki görüşmelerde söyledik" dedi.

Ağar, "Çalışma Bakanımız da komisyona başkanlık etti. Görüşlerimizi, geçim şartlarını sunduk. Gerçekleşen enflasyondan bahsettik. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. Bu ülkede yaşayan sekiz milyon civarında asgari ücretli arkadaşlarımızın bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, tenceresini kaynatabilsin, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsin, evin faturalarını karşılayabilsin diye bunları gündeme getirdik. Bu söylediklerimizden hemen hemen herhalde rakam çıkıyor. Rakamın tamamı çıksa, onu verme şansları zaten yok. Bu kadar giderleri saymama rağ men, giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

Ağar, "İnşallah makul ölçülerde bir ücret getirirler, o ücret de kabul edeceğimiz bir ücret olursa elbette ki biz de tamam deriz. Aksi elde kabul etmeyeceğimiz bir ücret olursa, kabul etmeyiz. Deniyor ki kabul etmezseniz ne yapacaksınız. Arkadaşlar bu toplu sözleşme değil, bu geçim ücreti, pazarlık ücreti değil. Bu başlangıç ücreti diye zaman zaman söylüyoruz. İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor, biz de söylemiyoruz. Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Biz parayı veren değiliz. Rakam söylemek en kolayı. Kamuoyunda bir sürü rakam söyleyenler var. Bunlar oyalamadan başka bir şey değil. Milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok. Rakamı siz gidin ya hükümete ya da işverene sorun" ifadelerini kullandı

Üçüncü toplantıda da bir rakam konuşulmayınca TÜRK-İŞ tepkilerin odağına yerleşti. Bunun üzerine TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonda işçileri temsil eden asgari ücretli çalışanlarla basın toplantısı düzenledi. Atalay, müzakerelerin diğer sendikaların talepleriyle birlikte yürütüldüğünü belirterek, "2024 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Temsilcilerimiz bugünkü toplantıda nasıl geçinemediklerini anlattılar. Fiyat artışları, sebze meyve fiyatları, doğalgaz fiyatları ortada. Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin TL seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan işçi temsilcilerinin geçim sıkıntılarını aktardığını belirten Atalay, "Bizden bir rakam bekleniyor. İlk ücreti hükümet ve işveren açıklasın diye bekledik. Sayın Mehmet Şimşek 'ülke iyiye gidiyor' diyor. Ülke iyiye gidiyorsa tatmin edici bir ücret açıklayın da rahat bir nefes alalım" dedi. Atalay daha sonra işçi temsilcilerinin verdiği talep zarfını açarak, "Bende yeni öğreniyorum. Asgari ücretin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payıyla birlikte 29 bin 583 TL olmasını istiyorlar. Bunun aşağısındaki bir rakam, yaşamı sürdürecek düzeyde değil. Biz de bu rakamı kabul etmezlerse karara imza atmayız, masada da bulunmayız" dedi.