Yeniçağ Gazetesi: Çayın yanına bisküvi dönemi sona erdi

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EMEKLİ TÜİK MARİFETİYLE YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİLDİ

TÜİK'in 5 Mayıs'ta açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Sahte TÜİK verilerine göre değil; insanca yaşamaya yetecek maaş istiyoruz" diye haykıran emekliler, geçinemediklerini belirterek ek zam talep etti.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon özellikle açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretli, emekli ve sabit çalışanları derinden etkiliyor. Yüksek enflasyon karşında maaşları kar gibi eriyen emekliler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜIK) verilerine "Siyasi iktidar TÜIK marifetiyle emekli maaşlarımızı adeta sadakaya dönüştürdü" tepkisini gösterdi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası, 81 ilde eş zamanlı yaptığı basın açıklamalarıyla TÜİK'in Nisan 2025 enflasyon verilerine protesto etti. Ankara'daki eylemlerin adresi TÜİK binasının önü oldu. Aylık enflasyonun yüzde 3, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 olarak açıklandığı verilere tepki gösteren sendika üyeleri, basın açıklaması yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen, DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile sendika temsilcilerini destek verdiği eylemde grup "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Hak, hukuk, adalet", "Sendika yasamız engellenemez", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Basın açıklaması yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, enflasyon verilerinin emekli aylıklarına yapılacak zammı etkilediğine vurgu yaparak, "Yaşadığımız yoksulluk gerçek TÜİK'in enflasyonları rakamları yalan ve yanlış" dedi. "TUIK yine sahte enflasyon rakamları ile bizi yoksulluğa mahkum ediyor" ifadesini kullanan Hürkardeş, şunları söyledi:

"TÜIK yine bizleri şaşırtmadı 2025 Nisan ayı aylık enflasyon rakamını sadece yüzde 3 olarak açıkladı. Biz emekliler bizzat yaşamımızdan biliyoruz ki bu oran doğru değil. ENAG'a göre nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,46 olarak açıkladı. TÜİK'in yıllık bazlı rakamları her ay oynadığı için yüzde 37,86 olurken, ENAG yılık bazlı enflasyonu yüzde 73,88 olarak açıkladı. Emekli maaşlarımızı adeta sadakaya dönüştürdü. AKP iktidarı 2008'de yasayı değiştirmeseydi en düşük emekli maaşı şu anda 22 bin 104 TL olacaktı. AKP tek adam iktidarı biz 16 milyon emekliyi yoksullaştırma aracına dönüş türdüğü TÜIK marifetiyle derin bir yoksulluğa mahkum etti. Sadakaya dönüşen emekli maaşı ortalama bir dairenin kira bedelini bile karşılamaz oldu.

Çarşıya, pazara gidemez olduk. Emek li için et, su, yumurta ve sağlık lüks oldu. Biz sadaka istemiyoruz, hakkımı zı istiyoruz. Insanca yaşamak istiyoruz. Cumhur İttifakına sesleniyorum, bu iktidar gitmediği sürece, emeklinin, işçi nin, emekçinin yüzü gülmeyecek. Bir ülkede demokrasi yoksa iş, aş ve özgürlükler yok demektir. Getirin sandığı, emekliler kırmızı kartını gösterip sizden hesabı soracak."

Eylemde konuşan emekli bir vatandaş makarna ekmek hesabı yaparak yaşadıklarına "Ben de emekliyim, size ufak bir hesap yapacağım. Ekmek mi pahalı, makarna mı pahalı? 1 kilo ekmek 62,5 lira, 1 kilo makarna 30 lira. Ölmeyin makarna yiyin. Ge lirken çay simit hesabıyla geldik, giderken makarna ekmek hesabıyla göndereceğiz. Bugün emekliye yüzde 15 zam geldi, Ankara'da ekmeğe yüz de 25 zam geldi. Sizi gidi rantiyeciler" diyerek tepki gösterdi. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyelerinin TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü önünde yaptığı eylemde de temmuz ayı beklenmeden ek zam talep edildi. Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, mevcut ekonomi politikalarıyla emeklilerin açlığa mahkum edildiğini belirterek "İktidar, emeklileri de çalışanları da yoksullukta eşitledi. Bizler, insanca yaşamaya yetecek maaşlar istiyoruz. İktidarın sınıfsal tercihleri sonucu açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildik. Pazara gitmek, torunlarımıza harçlık vermek bile lüks haline geldi. Bu adaletsizliğin hesabını sormaya devam edeceğiz! Emekliler artık ısınamıyor, doyamıyor, barınamıyor. Biz, kamucu ekonomi anlayışına geri dönmeliyiz" dedi.

ANKA'ya konuşan vatandaşlar da, hissedilen enflasyonun yüzde 100'lerde olduğunu dile getirdi. Her gün aşırı değişen fiyat etiketlerinden şikâyet eden vatandaşlardan, Nuray Alkaya, "Enflasyon yüzde 37 değil, yüzde 150. Bir bisküvi 18 lira olur mu? Çayın yanına bir bisküvi alamıyoruz. 1 liraydı o bisküvi. Bin lirayı geçiyor pazar alışverişimiz. 300-400 lira peynir olursa, bir tereyağı o kadar olursa ne olur? Bin lirayı geçer. Kasaya gidiyorsun, üç kalem bir şey alıyorsun bin lirayı geçiyor. Biz mahvolduk. Bir an önce değişiklik istiyoruz" diye konuştu.

13 bin 500 lira emekli maaşı aldığını belirten Dilek Çavuşoğlu da, sokakta hissedilen enflasyonun yüzde 100'ün Üzerinde olduğunu ifade ederek şunla n söyledi:

"TÜİK'in açıkladığı rakamlar çok komik. Kimseyi kandırmasınlar. Pazara gitmiyorum. Gidecek durumum yok. Bir peştamala bin lira fiyat koymuşlar, 250 lira düşürmüşler. Reyon görevlisine 'Bu ne rezillik, bunu manası nedir? Kimi kandırıyorsunuz siz? Çağır müdürü soracağım. Bunu bana açıklayın' dedim. Millet bu kadar enayi yerine konulur mu? 200 lira kayısı, 200 lira kiraz. Yarım kilo dahi alamadım. Bana yazık günah değil mi?"