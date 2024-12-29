Yeniçağ Gazetesi: Cennet gibi vatanımızda cehennemi yaşatıyorlar

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Emekli, işsiz, asgari ücretli Tandoğan Meydanı'nı doldurarak, "Cebimizden elini çeksinler" "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Perişanız. Öldük, bittik, açız" sözleriyle sesini durmaya çalıştı.

YETER, BÖYLE YAŞAM OLMAZ

Yurttaş, Birlikteliği'nin çağrısı Tandoğan Meydanı'nda "Yurttaş Sesleniyor, Haklarınızı Alacağız" mitingi gerçekleştirildi. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı mitingde, asgari ücretle yaşam savaşı veren vatandaşlar, emekliler, işsizler, bir türlü iki yakasını bir araya getiremeyen vatandaşlar isyanını dile getirdi, erken seçim çağrısı yaptı. Mitinge katılan Adalet Yiğit, "Cebimizden elini çeksinler. 12 bin lira emekli maaş alıyorum 20 bin lira kim veriyorum. Hak mı? Artık yeter, böyle yaşam olmaz" dedi.

HAKKIMIZ İÇİN MEYDANDAYIZ

Mitinge katılan bir başka kişi, "İnsanca yaşamak istiyoruz. Çalıştık, emekli olduk ve hakkımızı istiyoruz. Onun için meydanlardayız" diye konuştu. "Emekli maaş zammanı bekliyoruz" diyen Ayşe isimli vatandaş ise "Ortalığa çıkmazsak, evlerimizde televizyon karşısında itiraz edersek orada bağırırsak kendi kendimize yaparız. Meydanlardayız. Bundan sonra böyle bu iş. Onlar orada bağırıyorsa biz de burada meydanlarda bağıracağız. Hakkımızı da alacağız" ifadelerini kullandı.

EMEKLİNİN YAKASINDAN DÜŞÜN

Emekli bir öğretmen ise yaşadığı sıkıntıyı, "Yürümeye çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını bulmaya çalışıyoruz. 32 sene öğretmenlik yaptım. Aldığım maaş şu an da geçimini, kiramı karşılayacak durumda değil" diye anlattı. Bir vatandaş ise "Perişanız. Öldük, bittik, açız. Et yok, yumurta yok, süt yok, sofrada yoğurt yok. Baktık usandık. Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Hükümet istifa etsin. Yeter artık emeklilerin yakasından düşün. Emekçilerin yakasından düşün. Mahvolduk" dedi.