Yeniçağ Gazetesi: Cep delik cepken delik bayram gelmiş neyime!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

CEP DELİK CEPKEN DELİK BAYRAM GELMİŞ NEYİME!

Geçim derdi bayram coşkusunu geride bıraktı. Vatandaşlar, "Bizim için bayram sözcüklerde kaldı. Aile ziyaretine bile gidemiyoruz. Mecburi evde oturmak zorundayız" sözleriyle dert yandı.

BAYRAMIN BİZİM İÇİN SADECE ADI KALDI

Ekonomi çok kötü. Zor durumdayız. Bayram artık kayboluyor. Geçim derdi var ya, artık bayramı arka sırada bırakıyor. Bayram sözcüklerde kalıyor. İlk defa hu Kurban Bayramı bir yere gidemedim.

MEMLEKETİME BİLE GİDEMİYORUM

Bayram diye bir şey yok artık bizim için. Bu ekonomik şartlarda bir yere gitmek imkansız, nasıl gideceğiz? Memleketime bile gidemiyorum. Önceden yine biraz daha rahattık. Ama şimdi çok zor.

PARAMIZ OLSA BİZ DE HER YERE GİDERDİK

Cebimizde para var mı? Para olsa her yere giderdik. Annem memlekette, onun yanına bile gidemiyorum. Kaç bayramdır gidemiyorum. Durumumuz düzelmeden, hiçbir şey yapamayız.

EVDE ÇAY İÇMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK

Bu kadar kötü bir ekonomide ancak evde oturursun. Sadece oturup çayını içersin. Öyle bir bayram geçirilebilir. Hele benim gibi öğrenciler için bayramı bayram gibi yaşamak, gezmek gerçekten zor.

BEN DE TATİLE ÇIKMAK İSTERDİM

Geçen bayramlarla bu bayram arasında dağlar kadar fark var. Ekonomi kötü, pahalılık çok. Millet bir yere gidemiyor. Ben de İstanbul’dayım, ekonomik nedenlerden. Yoksa niye tatile gitmeyeyim ki"

BÜYÜKLERİ ZİYARET GELENEĞİ KALMADI

Eski gelenek görenekler kalmadı. Bundan 10 sene, 20 sene önceki bayram heyecanımız yok. Bayram deyince artık hep tatil algısı var. Bayramlarda maalesef insanlar büyüklerine dahi gitmiyor.

ALDIĞIMIZ MAAŞ EV KİRASINA YETMİYOR

Bayramda emekliler olarak, biz de rahatlıkla gezmeyi isteriz tabi. Ancak ekonomik şartlardan, özellikle son 2 yıldır emeklinin durumu çok kötü oldu, Maalesef maaşımız ev kirasına zor yetiyor.

ÖNCEDEN HAYAT ÇOK DAHA İYİYDİ

13 bin liralık dul maaşıyla geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Tatile gidemem, nereye gideyim. Eskiden yine biraz gidebiliyorduk. Şimdiki hayatlara karşı öncekiler daha İyiydi. Ama şimdi durum kötü.

HAYAT PAHALILIĞI BİZİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Bu bayram bir yere gitmeyi düşünmüyoruz, çünkü hayat çok pahalı. 6 günlük iznim var, İstanbul’da geçireceğiz, evdeyiz yani. Eskiden yılda 1-2 kere tatile gidiyorduk, onlara da gidilmiyor şu anda.