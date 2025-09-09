Yeniçağ Gazetesi: CHP’ye abluka, polis copu ve gaz bombası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

CHP’YE ABLUKA, POLİS COPU VE GAZ BOMBASI

Gürsel Tekin, ablukaya alınan CHP İl Başkanlığı'na polisin sert müdahalesinin ardından girdi. Halk birbiriyle mesajlaşmasın diye internette bant daralması uygulandı, kentte eylem yasağı getirildi.

MİLLETVEKİLLERİNE MÜDAHALE

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in gelmesinden bir gün önce polis harekete geçti. Bina önceki akşam ablukaya alındı. Ülke genelinde de internette bant daralması uygulamasına gidildi. İstanbul Valiliği 3 gün boyunca Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü açık hava etkinliğini yasakladı. CHP'li milletvekilleri bina girişinde oturma eylemi başlatırken; polis ekipleri arka kapı önünde toplanan gruba biber gazıyla müdahale etti, milletvekilleriyle kısa süreli arbede yaşandı.

TEKİN'E SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İI Başkanlığına doğru yola çıktığı anda polisler il başkanlığına müdahaleye başladı. Polisler müdahalede milletvekillerine de biber gazı ve kalkanlarla sert müdahalede bulundu. Tekin, polisler eşliğinde CHP İI Başkanlığı binası önüne geldi. Aracından indikten sonra büyük protestolarla karşılaşan Tekin, su atan vatandaşlara "Su iyidir berekettir" karşılığını verdi. Tekin, "Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

GAZETECİLER ZORLA ÇIKARTILDI

Bu gelişmeler yaşanırken polis gaz bombaları, kalkan ve coplarla müdahalede bulunarak binaya girdi. CHP'liler binadan çıkartılırken gazdan etkilenenler oldu. Bunun ardından Gürsel Tekin de polis eşliğinde İl Başkanlığı'na girdi. Tekin'in ardından içeriye girebilmek için mücadele eden gazetecilere polis sert müdahalede bulundu. İçerideki gazetecileri dışarı çıkarıp, bekleyenleri de uzaklaştırmaya çalışan polis, o dakikalarda basın odası civarında bulunan CHP'lileri de cop ve kalkan kullanarak bina dışına çıkarttı.