Yeniçağ Gazetesi: CHP’yi dizayn etmek için yargı kolları kuruldu

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

CHP’Yİ DİZAYN ETMEK İÇİN YARGI KOLLARI KURULDU

Olağanüstü Kurultay'da güvenoyu alan Özel, partilerine yönelik saldırıların arttığına işaret ederek "Aba altından sopa gösterip yargı kollarıyla CHP'nin siyasetini dizayn etmeye çalışıyorlar" dedi.

YENİDEN GENEL BAŞKAN

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı "Darbeye ve Kayyuma Hayır" sloganıyla Ankara'da yapıldı. Özgür Özel salona CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la geldi. Ayrıca Muharrem İnce ile Mansur Yavaş da Özel'in hemen yanında yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı, Gürsel Tekin ise davet edilmedi. CHP lideri Özgür Özel "Güven Oylaması" yapılabilmesi için üyelerden "Güvensizlik" oyu vermelerini istedi. Böylece yönetim düştü ve tekrar seçime gidildi. Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, 917 oydan 835 geçerli oyla yeniden genel başkan seçildi.

47 GÜN SABREDEMEDİLER

Kurultay'da bir konuşma yapan Özel, "Partimiz, bugüne kadar demokrasi yolunda çok bedeller ödedi. Kapatıldı, mallarına el konuldu, genel başkanlarımız tutuklandı, hapse atıldı. Ancak ne olursa olsun, hiçbir zaman demokrasiden sapmadı. Yeri geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedik. Biz 47 yıl boyunca demokrasiye saygı duyarken, onlar 47 gün bile sabredemediler. Erdoğan kendisine güvenemedi, partisine güvenemedi, ana kademesine, gençlik kollarına güvenemedi. Demokrasiden saptı, hiçbir partide olmayan yeni bir kolu, AK Parti Yargı Kolları'ı kurdu" dedi.

AMERİKALILAR DOĞRULADI

Erdogan'ın Trump'ın oğlu ile gizli görüşme iddiasını da tekrarlayarak, "Bizimkiler reddetti, Amerikalı kaynaklar doğruladı" diye konuşan Özgür Özel şunları söyledi: Millet merkezli değil Trump merkezli siyaset yapıyor. Bizim milletin içinde, Anadolu'da ve İstanbul'da haftada iki kez yaptığımız buluşmaları, mitingleri, eylemleri kendisi açısından rahatsızlık verici buluyor. Bizi Ankara'da siyaset yapmaya, siyasetimize bir çerçeve çizmeye, onun içinde kalmaya davet ediyor. Aba altından sopa gösterip yargı kollarıyla CHP'nin siyasetini dizayn etmeye çalışıyor.