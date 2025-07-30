Yeniçağ Gazetesi: Çiftçi batıyor, iktidar görmezden geliyor!

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ÇİFTÇİ BATIYOR, İKTİDAR GÖRMEZDEN GELİYOR!

Ürününe maliyetinin yarısına bile alıcı bulamayan çiftçi, “Patates, soğan para ederken biz teröristtik, depolarımız basılıyordu. Şimdi neredeler? Herkes arkasını dönüyor, görmezden geliyor” diye isyan etti

TARIM BAKANIMIZ NEREDE?

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde hasadına başlanılan patatese alıcı çıkmayan çiftçinin tepkisi sert oldu. 7 liranın üzerinde maliyeti olan patatese yarı fiyatına bile alıcı bulamayan Kazankaya köyünde çiftçilik yapan Ahmet Suphi Uslu, bir traktör römorku dolusu patatesi ilçe merkezine getirip, ücretsiz dağıttı. Burada isyanını dile getiren Uslu, “Çiftçi olarak durumumuz her gün daha kötüye gidiyor. Patates, soğan para ederken biz teröristtik, depolarımız basılıyordu. Şimdi neredeler? Tarım Bakanımız nerede? Bize hiçbir destek vermiyorlar” dedi.

KİMSE YÜZÜNÜ DÖNMÜYOR

Uslu, “Yangın oluyor koş, deprem oluyor koş, hastalık oluyor koş, savaş oluyor koş. Koş, koş, koş... Bizim günümüz geldiği zaman bize kimse yüzünü dönmüyor, herkes arkasını dönüyor, görmezden geliyorlar. Böyle sesimizi duyurmaya çalıştığımız zaman da suçlu oluyoruz. Ben bu alın terini döküyorsam, ben bunun karşılığını almak istiyorum. Hibe istemiyorum ben. Bağış istemiyorum. Sadece benim ürünüm para etsin istiyorum” ifadelerini kullandı. Ücretsiz dağıtılan patates, çuval çuval kapışılırken, üreticiye diğer çiftçiler de destek verdi.

SERUM TAKILMIŞ HALDEYİZ

Kamil Tomruk isimli çiftçi, “Mazot 55 lira, bu devlet duysun, Tarım Bakanı duysun. Nerede çiftçiye destek? Çiftçi serum takmış hastanede, böyle yaşıyor. Duy Tayyip Erdoğan, bunu duy, burası er meydanı. Mazot alamaz duruma geldik. Buğday ekiyoruz para etmiyor, hayvan para etmiyor. Şap girdi, para etmediği için hayvanımı satamıyorum. Biz terörist değiliz, biz çiftçiyiz, çiftçi” diyerek, tepkisini dile getirdi. Aras Albayrak isimli çiftçi de “Yeter yeter, en kötü çiftçinin bir milyon zararı var. Ailemizin yüzüne bakamıyoruz. Vallahi battık, lanet olsun” dedi.