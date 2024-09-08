Yeniçağ Gazetesi: Çiftçi program dışı kaldı meyve sebze krizi kapıda

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ORTA VADELİ PROGRAM'DA ÇİFTÇİNİN ADI YOK

Satış fiyatının maliyetleri karşılamaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında ürününü yollara dökerek, traktörlerle eylem yapıp, banka borçlarını kapatmak için tarlasını makinelerini satan çiftçi, hükümetin hazırladığı OVP'de yine bir kenara itildi. OVP'de Tarım Bakanlığı'na ayrılan bütçe düşürülürken, destekler reel olarak azaldı.

Orta Vadeli Program'ında (OVP) Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 21 düşürüldü, tarımsal desteklemeye ayrılan pay artışı da reel olarak artırılmadı. Çiftçiye ekim için verilen destek yüzde 17 civarında, bu da gerçekleşecek enflasyon karşısında çiftçi desteklerinin reel olarak artırılmadığını ortaya koyuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının Bütçesi: 283 milyon 124 bin 800 TL'dir. Tarımsal desteklemelerin içinde bulunduğu Cari Transferler (05) ödeneği 118986.736.000 TL'dir. Bu ödeneğin tarımsal destekleme ödenekleri ile ilgili harcama kalemine ayrılan ödeneği 91.627.690.000 TL olmuştu. Orta Vadeli Programın "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (I Sayılı Cetvel) 2025 Yılı Bütçesi Ödenek Teklif Tavanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bütçesi 2025 yılında: 223 milyon 824 bin 252 TL'dir. Tarımsal desteklemelerin içinde bulunduğu Cari Transferler (05) ödeneği 139.852.049.000 TL'dir. Bu ödeneğin tarımsal destekleme ödenekleri ile ilgili harcama kalemine ayrılan ödeneği bu ödenekten düşük olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının, 2024 Yılı Yatırım Bütçesi; Yatırımlarla ilgili, Sermaye giderleri (06) 6.887.345.000 TL ve Sermaye Transferleri (07) 107.454.020.000 TL olup, toplam 114.341.365.000 TL'dir.

Orta Vadeli Programın Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 2025 Yılı Bütçesi Ödenek Teklif Tavanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Yatırım Bütçesi; yatırımlarla ilgili, sermaye giderleri (06) 11.541.942.000 TL ve sermaye Transferleri (07) 2.892.723.000 TL olup, toplam 14.434.665.000 TL. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi yaklaşık % 21 azalmış. Tarımsal destekleme bütçesi yaklaşık %17-18 artmış. Bu da enflasyon karşısında reel olarak artırılmadığını ortaya koyuyor. 2025 Yılında tarımsal desteklere ayrılan bütçenin çok az olduğu görülmekte. Çiftçiler de bunun tarıma büyük darbe vuracağına vurgu yaparak, "Bizi programda unutmuşlar. Enflasyon artarken, üretici artan maliyetler altında ezilirken, tarıma verilen ekonomik desteklerin aşağı çekilmesi, ekim yapılmamasının önünü açacaktır" diye tepki gösterdi.

Bu gelişmeler yaşanırken, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticisi Mehmet Bülbül, "Çiftçi böyle giderse batacak. Bu sene bir traktörünü satacak gelecek sene iki traktörünü birden satacak, iki gün sonra da duman olacak, başka bir şey yok. Çiftçi duman olacak yapacağı bir şey yok" dedi. Çiftçi Bostan Veziroğlu ise, "Yarın fıstık kalktıktan sonra, bir ay sonra satılık motor malzemesi sen seyret. Motor, malzeme hep satılacak çünkü borçlu adam" ifadelerini kullandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde de çiftçiler artan girdi maliyetlerine ve ürününün karşılığını alamamaktan yakınıyor. Domatesin elinde kaldığın belirten bir çiftçi, "Niye kimse sesimizi duymuyor, niye kimse bu işe el atmıyor? Bu domatesin bize maliyeti 10 TL, fabrikalar bu domatesi 1.60 kuruş tan alıyor" dedi. Edirne'de kuraklıktan dolayı ciddi kayıp yaşayan çiftçiler de ortada bırakıldıkları için eylem üstüne eylem yapıyor. Niğde'de kavun üreticisi, borçlarını kapatmak için traktörünü satacağını söylüyor.