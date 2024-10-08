Yeniçağ Gazetesi: Çiftçinin tarlasını elinden alıyorlar!

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BANKALAR ÇİFTÇİNİN TARLASINI BAHÇESİNİ SATIŞA ÇIKARDI

İktidarın çiftçiyi kaderine terk etmesi, üreticiyi borç batağına sürükledi. CHP'li Gürer vatandaşın bankalara 3.4 trilyon TL borçlandığını belirterek bankaların bin 717 gayrimenkul, 331 arsa, tarla, bağ- bahçe ve çiftliği satışa çıkardığını söyledi.

Emekliden işçiye memura üreticiye çiftçiye hemen herkes Türkiye'de borç batağına saplanmış durumda. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın 3.4 trilyon lira ödenemeyen borçları için bankaların 1717 gayrimenkul ve 331 arsa tarla bağ bahçe ve çiftliği satışa çıkardığını açıkladı. CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin en büyük 10 bankasının gayrimenkul satışlarına ait verilerini irdeledi. Borçlarını ödeyemeyenlerin ipotek ettirdikleri gayrimenkullerin, bankalar tarafından satışa çıkarıldığına dikkat çekti. Gürer, ayrıca çiftçilerin tarlalarının, çiftliklerinin ve çeşitli meyve bahçelerinin de bankalar tarafından satışa çıkarıldığını vurguladı. Tarım sektöründeki kredi borcunun bir ayda aylık 31,5 milyar TL arttığına dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Omer Fethi Gürer, Türkiye genelinde vatandaşların bankalara olan borçlarını ödeyememesiyle ortaya çıkan tabloya dikkat çekti. Gürer, "Bankalar tarafından satışa çıkarılan 1.717 gayrimenkul, ile ortaya çıkan sonuç Borçlarını kapatamayan vatandaşlar, evlerini, tarlalarını ve iş yerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğudur" dedi.

27 Eylül itibarıyla vatandaşların bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu toplamı, yılbaşından bu yana 763 milyar 942 milyon TL artarak 3 trilyon 453 milyar 550 milyon TL'ye ulaştı. Bu kredilerin 465 milyar 293 milyon TL'si konut kredilerinden oluşmaktadır" diyen Gürer, ayrıca vatandaşların bankalara olan borçlarını ödeyememeleri sonucu takip altına alınan borç tutarlarının da arttığını belirtti. Gürer, "Vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için takip altına alınan borç tutarı, 27 Eylül haftasında yılbaşına göre 43 milyar 960 milyon TL artarak, 90 milyar 79 milyon TL'ye ulaştı. Görüldüğü üzere vatandaşların takipteki borçları iki katına çıkmış durumda" diye konuştu.

Gürer, aynı tarih aralığında ödenemeyen konut kredilerinin tutarının da 473 milyon TL'den 615 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalar tarafından çiftçilerin tarlalarının, çiftliklerinin ve meyve bahçelerinin satışa çıkarılmasına dikkat çekti. Gürer, "Bankalar tarafından 331 arsa ve tarla satışa çıkarılmış durumda. Gümüşhane'de besi çiftliği, Erzurum'da 1.311,83 m2 ahşap ahır, Osmaniye'de 190 zeytin ağacı bulunan zeytinlik, Isparta'da gül bahçesi, Samsun'da çiftlik ve Niğde'de yaklaşık 9.000 m3lik kısmında bodur elma ağaçları ve kiraz ağaçları bulunan bahçeler de bu listede yer alıyor" dedi. Gürer, çiftçiler kredi borçları yüzünden topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

'ÜRETİCİNİN 2.9 MİLYAR TL BORCU YASAL TAKİPTE, FAİZLER SİLİNMELİ'

Tarım sektörünün borç tutarının her ay düzenli olarak artmasına karşın, ağustos ayında 31,5 milyar TL artış göstererek aylık artışında ciddi yükseliş kaydedildiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Omer Fethi Gürer, "Çiftçilerin bankalara olan borçlan ağustos ayında 31,5 milyar TL artış göstererek aylık artış rekoru kırdı ve toplam 746 milyar 548 milyon TL'ye ulaştı. Bu artışın ilerleyen aylarda da artacağı görülüyor. Bunun termal nedeni, tarımsal üretimde çiftçilerin ürettiğini satamadığı ve bu yıl beklenen ürünün gelir getirmediği, birçok ürünün ise tarlada kaldığı bir yıl olmasından kaynaklandı" şeklinde konuştu.