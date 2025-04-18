Yeniçağ Gazetesi: Çiftçiye traktör ve tarım makineleri seyirlik oldu!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ÜRETİCİ 160 LİRAYA SATTIĞI KOYUN ETİNİ 550 LİRAYA KASAPTAN ALIYOR

Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na gelen çiftçi Cüneyt, "Bu sene hayvanlar da para etmiyor. Benden 160 liraya alınan koyunun kilosunu markette 500 liradan alıyorum. Çoban da bulamıyoruz. Yani öyle ne kazanıyor sak, hep ot, saman ve yeme veriyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Durum hiç iyi değil" dedi.

Çiftçi-besici ürettiği ürüne yabancılaştığı, ve fiyatların maliyetleri dahi karşılayamadığı için geçtiğimiz yıllarda rahatça alabildiği traktöre şimdi seyirci kalıyor.

Van'da tarım fuarına katılan çiftçiler, fuardaki traktör ve tarım makinelerine sadece bakmakla yetindiklerini belirterek, pahalılıktan dert yandı. Bir çiftçi, "2019'da traktör en kötü fiyatı 2017 model 89 bin liraydı. Şimdi sordum 2 milyon diyorlar yani. Durumlar iyi değil. Sadece fiyatlara bakıp geçiyoruz yani. Başka bir şey yapamıyoruz. çiftçilerin durumu hiç iyi değil, bu sene hayvanlar da para etmiyor" dedi. Yurt içi ve yurt dışından 80 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen 15. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, İpek yolu Expo Fuar A.Ş. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Cüneyt isimli çiftçi, "Fuarın eski tatları hiç yok. En son 2019'da fuara katılım gösterdim. Bir de bu sene geldim buraya. 2019'da bir balya makinesi 59 bin liraydı. Şimdi gidip sordum 700 bin TL. Arada yani uçurum, fark var. 2019'da traktör en kötü fiyatı 2017 model 89 bin liraydı. Şimdi sordum 2 milyon diyorlar yani. Durumlar iyi değil. Çiftçilerin durumu hiç iyi değil, bu sene hayvanlarda para etmiyor. Çoban da bulamıyoruz. Yani öyle ne kazanıyorsak, hep ot, saman ve yeme veriyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Durum hiç iyi değil" diye konuştu.

Hacı isimli çiftçi ise "Çiftçide ne heves ne para var. Para olmadığı için çiftçiler gelip bakıp gidiyor. Çiftçide de bunları alacak kadar para yok. Fuara gelen çiftçi sadece bakıp gidiyor. Koyun etinin kilosu nu 160 lira da benden alıyorlar. Markete gidiyorum 550 liradan bana tekrar satıyorlar. Ben ne çiftçilikten ne hayvancılıktan kazanabiliyorum. Gerçekten yani kazançlı bir iş yok artık. Herkes şehre göç ediyor, böyle giderse biz de göç edeceğiz" ifadeleriyle yaşadığı durumu anlattı.

Başka bir çiftçi ise "Piyasada fiyatlar çok yüksek. Bir traktör 5 milyon, 6 milyon lira. Nasıl alacağız? Çiftçi nasıl alacak bu motor? Alamaz, alınmaz. Bitmiş. Bitmiş ne yapalım? Mazotun litresi 50 lira. Arıza hariç. Bir kup başı alı yorsun 750 lira. Nasıl çalışacak? Is yapılmaz. Bu şekil devam eder" dedi. Diğer bir çiftçi de "Durum vallahi iyi değil, çiftçilik bitmiş. Çiftçilik zor durumda. Ben de 3 tane eski model traktör var, şu anda onların deposuna mazot dolduramıyorum" diye konuştu. Van ZMO Başkanı Engin Işık, son dönemlerde üretimin bitme noktasına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de herkesin malumudur son 10 yıldır üretim bitmiş durumda. Şimdi bizim toprağa yani oradaki besin elementlerine, gıdaya ihtiyacımız var. Bunu elbette ki biz toprakla, suyla, tohumla, üretimle, emekle, alın teri ile biz aslında kazanıyoruz ve soframıza geliyor. Şimdi üretemeyen bir halkın ne özgürlüğünde, ne bağımsızlığında, ne doğru refah ve sosyal yaşamından bahsedebiliriz.

Gerek son dönemlerde hem tarım hem üretim üzerindeki alet ekipmanlarından tohum, gübre, mazot, akaryakıt ve bütün diğer üretimde kullanılan envanterde büyük hem vergiler yüklendi."