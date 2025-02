Yeniçağ Gazetesi: Çiğ köftede bile ithal malzemeye muhtacız

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İTHALAT LOBİSİ ÇİĞ KÖFTEYİ DE DIŞA BAĞLADI

Tarım Bakanlığı'ndaki ithalat lobisi dürümü 250 TL'ye yükselen etsiz çiğ köftenin biberini İran'dan, Nil nehri kıyılarında yetiştirilen yanındaki marulu Mısır'dan getiriyor.. Ayçiçek yağı sıfır gümrükle Ukrayna, Bosna Hersek'ten ithal ediliyor.

AKP iktidarının yıllardır ithalat lobisine yenilmesinin sonucunda milli yiyeceğimiz etsiz çiğ köftenin dürümü 250 lira olan fiyatı dahi ulaşılamaz noktaya ulaştı. 2020'deki AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem'den sonra Aydın Milletvekili Rıza Posacı da, uygulanan tarım politikasına isyan ederek, "Tarım Bakanlığı'nda ithalat lobisi var, bu lobinin önüne bir türlü geçemiyoruz" demişti.

2024 yılında tarımsal ürün ithalatına harcanan döviz 23,2 milyar dolar olurken TL karşılığı 812 milyar. 2025 bütçesinde tarımsal desteklemeye ayrılan 135 milyar TL ödenek ise geçen yıl ithalata harcanan paranın altıda biri.

Tarımda artan dışa bağımlılık ve ithal girdi maliyetleri yanında yüksek enflasyon, işçilik ücretlerindeki artış, akaryakıt, enerji ve nakliye ücretlerindeki yüksek zamlar pek çok üründe ithalatı daha cazip hale getirirken, milli yiyeceklerimizden çiğ köfte bile ithal girdilerle erişilmez hale geldi. Çitçiye destek olmayınca, ekim alanları daraldı, ithal ürünler milli yemeklerimizin ana unsuru oldu. Dürümü 250 TL'ye yükselen etsiz çiğ köftenin biberi İran’dan, yanındaki marulu Nil nehri kıyılarında yetiştirilerek Mısır'dan geliyor. Ayçiçek yağı sıfır gümrükle Ukrayna, Bosna Hersek, Tunus'un yanı sıra Makedonya'dan ithal ediliyor. Şanlıurfa'nın isotu, Antep'in, Maraş'ın, Adıyaman'ın acı biberi yerine acılı çiğ köftenin pul biberi, acı biberi yine Iran'dan ithal. Etli çiğ köftede ithal et nedeniyle porsiyonlar küçülürken fiyatlar zamlanıyor. Kilosu 500-600 liraya ulaşan dana kıymayla etli çiğ köftenin 250 gramlık porsiyonu 300-350 TL arasında satılıyor. Yine Iran, Mısır Ukrayna'dan gelen biber, marul, soğan, ayçiçek yağının yanı sıra ana girdi olan et ithal.

Ramazan öncesi et fiyatlarının artmaması için Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 40 bin büyükbaş canlı hayvan ithal ederek, toptan ve perakende et üreticilerine dağıtılacağı açıklandı. Yerli üreticinin marulu, biberi, seradaki ürünleri yüksek girdi maliyetleri, işçilik, nakliye ücretlerinin olağanüstü düzeylere yükselmesi nedeniyle pazara, markete ulaşamadan tarlalarda, bahçelerde, seralarda çürüyor. Tarımsal desteklemeye ayrılan para ithal tarım ve gıda ürünlerine ödenen milyar dolarlar karşısında anlamsız hale geliyor.

Ramazanda fiyatların zamlanmaması için gıda sanayicileri ve üreticilerle peş peşe yapılan toplantılarda ürünlerin en az 12 ay sabitlenmesi yönündeki baskılar artıyor. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Ba-kanlarının katıldığı Gıda Komitesi'nde yüksek para cezası tehditleriyle baskılanan gıda üreticileri, Fahiş Fiyat Komitesi (FFK), Fiyat Kontrol Komitesi (FKK) toplantılarında da yine bakan ve ilgili birimlerin üst düzey bürokratları tarafından zam yapmamaları konusunda uyarıldı. İl valilikleri ile ilgili bakanlıkların il müdürlüklerine denetimlerin artırılması, ağır para cezalarının uygulanması yönünde talimatların iletildiği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın (MB) 2025 1'inci Enflasyon Raporunda yılsonu enflasyon hedefinin üç puan artışla yüzde 21'den 24'e yükseltilmesinin temel gerekçeleri gıda enflasyonu ile konut kiralarındaki artış olarak gösterildi.

Çiftçiler Sendikası'nın (Çiftçi-Sen) 2024 Yılı Tarım Raporunda Türkiye'nin buğday, mısır, soya, ayçiçeği gibi temel ürünlerde ithalata bağımlı hale geldiği vurgulanırken, temel ürün türlerine göre kendine yetebilme oranı yüzde 5-90 arasında değişiyor. Gıda üretimi girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar sahte, taklit ve tağşiş gıdaların yaygınlaşmasına neden olurken, pestisit (zehirli kimyasallar) kullanımındaki artış halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. 2023 te 58 bin tona ulaşan pestisit kullanımı nedeniyle geçen yıl ihraç edilen binlerce ton tarım ürünü, sebze, meyve gümrüklerden, sınır kapılarından geri çevrildi.