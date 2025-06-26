Yeniçağ Gazetesi: Çocuklar, gençler ölüm tacirlerinin kıskacında

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ÇOCUKLAR, GENÇLER ÖLÜM TACİRLERİNİN KISKACINDA

Torbacılar, parklarda ve okul önlerinde tezgâh açmış durumda. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Türkiye, bağımlılık sebepli genç ölümlerinde dünyada 5. sırada.

BİR NESLİ KAYBEDEBİLİRİZ

Uyuşturucu madde kullanım yaşı kritik seviyelere ulaşarak, ülke geleceğini tehdit ediyor. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de 10 yaşına kadar düşen uyuşturucu madde kullanım gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu belirterek, "Sokakta, okul önlerinde, parklarda, çocuklarımıza metamfetamin, bonzai, sentetik haplar satılıyor" diyerek durumun ciddiyetine işaret etti. Dinçer, bunun bir güvenlik asayiş meselesi olmaktan çıktığını, bir devlet çöküşü, bir sosyal felaket ve bir nesil kaybı meselesi olduğunu dile getirerek, iktidarın acil eylem planı hazırlaması gerektiğini söyledi.

BAĞIMLILIK BÜYÜK TEHDİT

Moodıst Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel de özellikle gençler arasında kullanının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Ögel, Türkiye'nin 25 yaş altı uyuşturucu kaynaklı ölümlerde dünya sıralamasında ilk 5 ülke arasında yer aldığımızı belirtti. Uyuşturucu kullanımının yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlığı değil, bireylerin eğitim ve ekonomik geleceğini de olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Ögel, "Uyuşturucu, yaşamdan kaybedilen sağlıklı yıllar açısından ilk 5 neden arasında yer alıyor. Bu da bağımlılığım çok yönlü bir tehdit olduğunu gösteriyor" dedi.

SEBEPLERİ ARAŞTIRILMALI

Bağımlı bireylerin tedaviye başvurmakta çekingen davrandığını belirten Ögel, "Tıbbi kayıtların gizliliğine olan güvensizlik, insanlarım yardım almasını engelliyor. Gelecekte bu sürecin önlerine çıkmasından korkuyorlar" şeklinde konuş tu. Moodist Hastanesi Psikoloğu Mert Kaya ise "Uluslararası araştırmalar, madde bağımlılığı bulunan bireylerin büyük çoğunluğunda çözümlenmemiş travmalar, depresyon, anksiyete bozuklukları ve erken dönem ihmal gibi derin ruhsal nedenlerin bulunduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.