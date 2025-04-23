Yeniçağ Gazetesi: Çocuklarımızı koruyamadık Atam

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ÇOCUKLARIMIZI KORUYAMADIK ATAM

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız" diyerek verdiği nasihat bir kenara bırakıldı.

Millete dost görünüp de ilk fırsatta iktidara geçtikten sonra onun gerçek ihtiyaçlarını düşünecek yerde memleketi kendi istediği yolda götüren laf anlamayan yetkililerin uyarılarına kulak asmayan, millete mevcut kuvvetleri şahsına bağlamaya çalışan kahraman yüzlü insanlardan hayli zarar görüldü.

İŞTE MEMLEKETİN HALİ

Örgün öğretimde kayıttı 17 milyon 417 hin öğrenciden 232 bin 152'si örgün öğretimi terk etti.

İlkokul, ortaokul, lise yaşındaki 280 bin çocuk ise okullara hiç kayıt olmadı.

4,4 milyon çocuk et yüzü görmüyor.

2 milyon çocuk meyve tüketemiyor.

2,2 milyon çocuğun oyuncağı yok.

4,2 milyon çocuk hiç tatile gitmiyor.

Sınıf arkadaşları okul gezisine giderken, maddi imkanı olmadığı için evinde kalan 3,6 milyon çocuk okul gezilerine maddi olanaksızlıklar nedeniyle katılamıyor.

Çocukların yüzde 21'inin ders çalışacak uygun bir ortamı yok.

Yüzde 16 çocuk kitaba ulaşamıyor.

15-17 yaş grubundaki çocuktan yüzde 25', yani her dört çocuktan biri bir işte çalışmak zorunda.

2020'de 593 bin olan kayıtlı çocuk İşçi sayısı, 2024'te 970 bine çıktı. Kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu rakam 3,5 milyona ulaşıyor.