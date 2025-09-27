Yeniçağ Gazetesi: Çocukların gelecek hayali sermayeye kurban ediliyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ÇOCUKLARIN GELECEK HAYALİ SERMAYEYE KURBAN EDİLİYOR!

11 milyon çocuğun derin yoksulluk nedeniyle hayal kuramayacak durumda olduğunu belirten Gülizar Biçer Karaca, "Bu çocukları kurtarabilecek 700 milyar lira sadece garanti ödemelerine gidiyor" dedi.

7 MİLYON ÇOCUK AÇ

Türkiye’de çocuk yoksulluğu giderek büyüyor. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "TÜİK ve Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'de 7 milyon çocuk aç, 6,7 milyon çocuk günde bir öğün protein alamıyor, 11 milyon çocuk hayal kurmuyor, 2,5 milyon çocuğun ayakkabısı ya da kıyafeti yok, 7 milyon çocuk doğum günü görmedi, 5,5 milyon çocuğun oyuncağı yok, 4 milyon çocuk kitap okuyamıyor, 14 milyon çocuk kültür ve spordan mahrum. Bu durum son derece korkunç" dedi.

BU BİR POLİTİK TERCİH

Biçer Karaca, önümüzdeki tablonun salt ekonomik değil, yapısal ve politik bir tercih olduğunu belirterek şunları söyledi: "İktidar, uyguladığı ekonomi politikalarıyla sos-yal devleti budadı. Kaynaklar, sosyal refahı artırmak yerine vergi aflarıyla sermayeye, garanti ödemeleriyle müteahhitlere, faiz politikalarıyla bankalara aktarılıyor. Önümüzdeki üç yıl için öngörülen garanti ödemeleri 700 milyar TL'yi aşıyor. Bu kaynakların küçük bir kısmı bile çocuk yoksulluğunu sona erdirmeye yeter."

SERMAYENİN KÖPRÜSÜ VAR

BU durumun yanlış politikaların sonucu olduğunu belirten Karaca, "Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'nun açıklamasına göre, dünyada 466 milyon çocuk okul yemeğinden faydalanırken, Türkiye'de neredeyse 10 milyon çocuk yoksullukla mücadele ediyor. Bugün aç bırakılan çocuk, yarın ucuz işçi ve susturulmuş yurttaş olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların oyuncağı, hayali yok; ama sermayenin köprüsü, hastanesi, havaalanı ve kurtarma paketi var" ifadelerini kullandı.