Yeniçağ Gazetesi: Çocukların sağlığı umurlarında değil

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OKUL MÜDÜRLERİNE, 'BELEDİYEDEN HİÇBİR ŞEY İSTEMEYİN' DENİLMİŞ!

Mansur Yavaş, kendilerinden temizlik talebinde bulunan 271 okuldan 113'ünün talebini geri çektiğini belirterek, "Okul müdürlerine 'Belediyeden hiçbir bir şey istemeyin' diye mesaj atılmış" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27'nci Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Yavaş, burada okullara verilen hijyen ve temizlik desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Okullarda temizlik için talepte bulunan 271 okuldan 113 tanesinin talebini geri çektiğini belirten Yavaş, "Okul müdürlerinden bir açıklama gelmiyor ama mesela Keçiören'de bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkilileri gelip 'derhal burayı bırakın' dediler. İki katı temizlenmiş oldu. Bir katı pis haliyle kaldı. Herhalde okul müdürü kendisi temizleyecek" dedi.

Mansur Yavaş, "Bunu da bir kötü niyet ya da siyasi bir şeyi aramanın anlamı yok. Çünkü orada küçücük çocuklar eğitim görüyor. Onların vücutları daha hassas. Onların mikroptan, pislikten, kirden arınmaları lazım. Bu amaçla biz bu sefer ikinci günde temizlik isteyen okullara form doldurun dedik ve sonuç itibariyle 925 tane okuldan hijyen talebi geldi. Bugüne kadar 232 tanesini verdik. Bu hafta sonuna kadar da geri kalanın tamamını vereceğiz" diye konuştu.

Yavaş, şunları söyledi:

“723 civarında okul var. Onlar da telefon açar, 'biz istemiyoruz' derse sorumluluk kendilerine ait veya kendileri de temin edebilir. Temizlik isteyen okul, 271 tane bugün itibarıyla. Fakat bunlardan dün 106 taneydi, bugün 113 tanesi "istemiyoruz' dediler. Herhalde okul müdürleri kendileri temizleyecek. Başka yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hiçbir okul müdürü herhalde o çocuklarınn kirli bir okula gelmesini istemez. Bize yaptırmadıklarını şu anda orada temizlik yapıyor olmaları gerekir. Şu ana kadar biz 48 okulda temizlik yaptık. 22 tanesi cumartesi. Bugün de 26 okul tamamlanmış olacak. Sonuçla 48 okulda 30 bin tane küçük çocuk tertemiz temizlenmiş okullara gidecek. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Eğer milli eğitim bunları kendisi temizleyebiliyorsa, temizlesin bir an evvel yapsın, biz de görevimizin başına dönelim.

Buradaki engellemeler gerçekten insana hayreti düşürüyor. Biz de kamu kuruluşuyuz. Milli Eğitim Bakanlığı da kamu kuruluşu. Elbette her zaman birbirimizden destek alacağız. Zaten üniversitelerde okulların bir çoğunda protokoller yapıyoruz. Yani bunu şimdiye kadar yapmadığımız bir şey değil. Ancak dediğim gibi okul bahçelerinden temizlenmesine, asfalt yapılmasına kadar şu an Milli Eğitim'den bize bir tek yazı gelmedi. Zaten biz okul müdürlerinin talebi üzerine gidiyoruz. Şimdi şöyle bir mesaj atmışlar. Bunu da özellikle yarın okula gittiklerinde pis bir okulla karşılaşırsa öğrenci velileri lütfen bunu okul müdürüne sorsunlar. 'Belediyeden hiçbir bir şey istemeyin' diyor. Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz. Bir de okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündemine taşınmasını da gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla iş birliği yapmaya hazırız. Yeter ki oradaki çocuklar güzel bir şekilde eğitimlerini alsınlar.