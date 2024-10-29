Yeniçağ Gazetesi: Cumhuriyet 101 yaşında!

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi: Cumhuriyet 101 yaşında!

Yeniçağ Gazetesi bugün 'Cumhuriyet 101 yaşında!' başlığıyla çıktı.

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

sayfa-1.png

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

En Büyük Bayram Kutlu Olsun

CUMHURİYET 101 YAŞINDA!

“Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlatlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde layık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.”

Son Haberler
Muğla Milas'ta devrilen elektrikli soba yangın çıkarttı
Muğla Milas'ta devrilen elektrikli soba yangın çıkarttı
Meteoroloji saat vererek açıkladı! Sağanak yağış uyarısı (29 Ekim 2024)
Meteoroloji saat vererek açıkladı! Sağanak yağış uyarısı
Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun!
Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun!
Yeniçağ Gazetesi: Cumhuriyet 101 yaşında!
Yeniçağ Gazetesi: Cumhuriyet 101 yaşında!
Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi, doktora saldırdı
Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi, doktora saldırdı