CUMHURİYET 102 YAŞINDA!

YOLUNDAN ŞAŞMAYIZ

Mustafa Kemal Atatürk:

Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlatlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.

COŞKULU KUTLAMA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Anıtkabir'de devlet töreni gerçekleştirilecek. TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit töreni düzenlenirken, SOLOTÜRK de gösteri yapacak. İstanbul'da da fener alaylarıyla vatandaşlar alanlarda olacak. İETT'nin yaşı Cumhuriyet tarihine değin uzanan özel araçları törenlerde geçiş yapacak. Tüm yurtta da şenlik havasında kutlamalar gerçekleştirilecek.