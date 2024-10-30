Yeniçağ Gazetesi: Cumhuriyet coşkusu

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TEK YÜREK OLDUK...

CUMHURİYET COŞKUSU

Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yılı, yurdun dört bir yanında kutlandı. Devlet erkânının resmi töreni sonrası halka açılan Anıtkabir'e akın eden 7'den 70'e yüz binlerce kişi Ata'nın huzuruna çıktı.

ERDOĞAN: YAPILAN TÜM FEDAKÂRLIKLAR KARŞILIĞINI ALACAK

Cumhuriyet’in 101. yıldönümü için yayımladığı video mesajda ekonomiyi çökertme girişimleri olduğu nu savunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Acıları değil, sevinçleri yarıştıracağımız bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz" diye konuştu.

ÖZEL: BÖLÜNMEYE KAVGAYA VE ÇATIŞMAYA KARŞIYIZ

Partisince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştirilen yürüyüşe katılan CHP lideri Özel, “Biz bölmeye, kavgaya ve çatışmaya karşıyız. Ancak şehitlerimizin yüzüne bakamayacağımız hiçbir şeyin tarafı da değiliz” ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: CUMHURİYET GELİP GEÇİCİ BİR SÖZLEŞME DEĞİLDİR

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Cumhuriyet’in sadece dünü bugüne bağlayan gelip geçici bir sözleşme olmadığını belirtti. "İster en narin bir çiçek, isterse de ölümsüz bir çınar olarak sıfatlandırılsın, Türklüğe yeni bir anlam katan, bölünmez ve bütünlüklü bir sorumluluk halidir" dedi.

İMAMOĞLU: DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı videoda, ülkedeki esas sorunun siyasal, kurumsal ve toplumsal düzendeki çürüme olduğunu vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Kimse umudunu kaybetmesin. Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor" mesajı verdi.

YAVAŞ: DAHA MÜREFFEH BAŞKENT İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Cumhuriyetin zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu belirten ABB Başkanı Yavaş, karanlık günlere bir daha dönülmeyeceğinin bilincinde olduklarını vurguladı. Yavaş, "Bilim, hukuk ve demokrasiyi rehber edinerek, daha müreffeh bir başkent için gece gündüz çalışacağız" dedi.