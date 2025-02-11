Yeniçağ Gazetesi: Cumhuriyet Halk Partisi yargı kuşatması altında

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ANA MUHALEFET PARTİSİ CHP'YE YARGI KISKACI

Belediye başkanları tutuklanan, kritik isimlere hapis ve siyasi yasak talebiyle dava açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı da yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Özgür Özel'in seçildiği kurultaya açılan "şaibe" soruşturması kapsamında Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğłu yerine Özgür Özel'in seçildiği 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin önceki yöneticilerinden Akif Haruzaçebi'nin tanıkığına başvurulacak. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara’da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Avukatı Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeyeceğini duyururken Hamzaçebi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Gerçek dışı yorumlara cevabımdır" başlığıyla yayımladığı mesajında "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamalarına bakılırsa bu görülecektir" diyen Hamzaçebi, özetle şunları kaydetti: "Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili olarak benim saydığım dördüncü keredir, şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan'ın her dediğine cevap vermek onun günde-minin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Ancak sürekli olarak delegelerimizin iradesine gölge düşürmeyi amaçlayan bu ifadelere sert bir karşılık verip konuyu kapatmak lazımken bu yapılmıyor. Erdoğan'ın bugüne kadar partimizle ilgili ettiği ağır sözler, hakaretler en sert şekilde karşılığını bulmuştu. Benim söylediğim artık süreklilik arz eden bu iddialar karşısında suskun kalınmamasıdır. Ben parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da soruşturma kararına sert çıktı. Halk TV'ye konuşan Başarır, "Siz kim oluyorsunuz da 81 ilde dünyanın en demokratik yöntemleriyle seçilen kurultay delegelerinin iradesine soruşturma açıyorsunuz" diye sorarak şunları söyledi: "Halk iradesine, Türkiye'nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapacaksınız öyle mi? Bizim kurultayımızı tartışmaya açabilecek hiç kimse yoktur.

Kimsenin haddi değildir. Yaklaşık 1.300 kurultay delegemizin, onlardan bir tanesi de benimdir, hiç kimse bizim irademize soruşturma açamaz. Bu, halkın iradesine yargı eliyle darbe, kurultay delegelerinin iradesine yargı eliyle darbedir. CHP Kurultayı en üst organıdır. Demokratik yöntemlerle seçilen delegelerimiz oy kullandı, kurultayımız yapıldı. Herkes haddini bilmek zorundadır. Belediye başkanlarını yargıla, vekilleri yargıla, şimdi partiyi yargıla. Utanç verici bir durumdur. Biz yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat'ta partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresine yaptığı konuşmada CHP kurultayına yönelik eleştirilerinde bulunmuştu. "Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler" diyen Erdoğan "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkarıp şaibeli bir kongreyle gönderdiler" iddiasında bulunmuştu. CHP'nin önceki yöneticilerinden Hamzaçebi, Erdoğan'ın bu sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından "Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' iddiasına cevap veremeyenler, cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasın" paylaşımında bulunurken 7 Şubat'ta KRT televizyonunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Ya 'çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti. "Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, sükût ikrardan gelir; o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir."

Özel ise katıldığı bir televizyon programında "Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözler" derken Kılıçdaroğlu'nu çıkışı için "Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya, olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?" ifadelerini kullanılmıştı.