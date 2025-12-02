Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Dar gelirler için ufukta umut yok!

Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. 2 yılda sadece 4 ay açlık sınırının üzerinde kalabilen asgari ücret için öngörülen rakamlar dar gelirli için 2026 yılının daha da zor geçeceğine işaret ediyor.

28 BİN LİRA ÖNGÖRÜLÜYOR

Önümüzdeki günlerde milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. İşçi temsilcilerinin katılmayacağını açıkladığı komisyon, ocak ayından itibaren asgari ücreti belirleyecek. Dillendirilen rakamlara göre bu ücret 28 bin lirayı aşmayacak. Bu da dar gelirli vatandaşın durumunu daha da zora sokacak. DİSK-AR da komuyla ilgili bir araştırma yayımladı. Buna göre 2025'te asgari ücretin yıllık alın gücü kaybı 50 bin TL'yi aştı.

Araştırmada durumun vahametini ortaya koyan bulgulara yer verildi:

Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı geriliyor. 1974'te kişi başına GSYH'nin yüzde 80,6'sı düzeyinde olan brüt asgari ücret, 2025'te kişi başına gelirin yüzde 43,6'sına düştü.

2024 Ocak ayından 2025 sonuna kadar 24 ay boyunca asgari ücret yalnızca 4 ay açlık sınırının üzerinde oldu.

Asgari ücretli 2005'ten bu yana 22 Cumhuriyet altını kaybetti!

Türkiye'de işçilerin yarısı asgari ücretli

Kayıtdışı işçilerin yaklaşık yarısı asgari ücretin altında ücrete mahkûm!

Asgari ücrete bazı yıllarda resmi enflasyonun oldukça üzerinde reel artışlar yapıldı. Ancak bu durum enflasyonu tetiklemedi.

Asgari ücret artışı bugüne kadar istihdamı düşürmedi!

Türkiye, Avrupa'nın en düşük asgari ücretli ülkelerinden!

Asgari ücrette vergi istisnası çalışanlar aleyhine uygulanıyor