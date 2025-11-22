Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

DAR GELİRLİ BU GÜNLERİ BİLE ARAYACAK DURUMA GELECEK!

İnandırıcı olmayan TÜIK rakamları, hedef tutturamayan Merkez Bankası öngörüleriyle işçi, memur emekliyi yeni yılda da 'pembe tablo soslu' düşük zam ve açlık sınırı altında bir dönem bekliyor.

ALGI OYUNU SAHNELENİYOR

Önümüzdeki ay asgari ücret komisyonu toplanarak, 2026'nın en düşük maaşlarını belirleyecek. Emeklilerinki ise ocak ayı başında belli olacak. Bu zamları, inandırıcı bulun mayan TÜİK rakamları ve Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan yeni yıl enflasyon öngörüleri üzerinden hesaplanacak. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de enflasyon rakamlarının iktidar tarafından bir "algı oyununa dönüştürüldüğünü, Merkez Bankası ve TÜİK'in açıkladığı hedeflerin ise gerçeklerle hiçbir bağının kalmadığını söyledi.

BİR YALANLAR MANZUMESİ

Öztunç, "AKP'nin enflasyonla mücadelesi bir yalanlar manzumesine dönüştü. Bunlar hedef değil, kağıt üstünde masal. Asgari ücret son 10 ayda 6 bin 330 liralık alım gücü kaybına uğradı. Bugünkü 22 bin 104 lira, geçen yıl aralıktaki 15 bin 770 liranın alım gücüne denk. Asgari ücretli geçen yıldan daha yoksul. En düşük emekli aylığı da eriyor. Temmuzda 16 bin 881 liraya çıkarılan en düşük emekli ayığının bin 730 lirası sadece dört ayda eridi. Emekliler yaşam mücadelesi verirken iktidar hala pembe tablolar çiziyor" ifadelerini kullandı.

HERKES ALACAKLI DURUMDA

İşçi emeklilerinin şimdiden yüzde 10,25 alacak durumda olduğunu vurgulayan Öztunç, şunları söyledi: Kamu çalışanlarının aldığı yüzde 5 ilave zam, iki ayda eridi. Memur ve memur emeklileri, şimdiden yüzde 5 enflasyon farkı alacaklısı haline geldi. Memur maaşlarına yapılacak zam yüzde 18,7-20,5, işçi/Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam ise yüzde 12,3-14 aralığında kalacak. Eğer enflasyon yüzde 35 olursa: İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,8, memur ve memur emeklisi yüzde 22,5 zam alacak. Yalan rakamlarla emekli de memur da kaybediyor.