Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirli çizilen pembe tablonun altında kaldı!

DAR GELİRLİ ÇİZİLEN PEMBE TABLONUN ALTINDA KALDI!

Bakan Mehmet Şimşek'in "Vatandaşın %62'si kira ödemiyor. Çocuğunu kamuda okutursan bedava" sözlerine, "Bakan masal anlatıyor. Gerçekler sokakta, pazarda, kira kontratlarında" tepkisi geldi.

EĞİTİM BEDAVAYMIŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin pembe tablo çizdi. Şimşek, "Manşet enflasyon ağustosta %33, kira artışı %74. Eğitimdeki artış %61. Bunlar da normalleşecek. 500 bin de sosyal konut yapılacak. Biz manşet enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına düşeceğini hedefliyoruz. Dolayısıyla hizmet enflasyonu önemli değil mi tabi ki önemli. Fakat vatandaşlarımızın %62'si kira ödemiyor. Eğitim enflasyonu yüksek ama Türkiye'de kanunun eğitimi bedava" dedi.

AÇIKLAMALARIN İÇİ BOŞ

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da "Ankara'da ortalama kira 28 bin 592 TL, İzmir’de 27 bin 660 TL. Asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL Yani asgari ücretli, barınma hakkını bile kaybetmiş durumda. Vatandaş, maaşını kiraya veriyor, mutfağa, pazara, çocuğun eğitimine para kalmıyor. Bakan kağıt üzerinde başarı Öyküleri anlatıyor ama vatandaşın yaşadığı sefalet bu açıklamaları boşa çıkarı yor. Gerçekler sokakta, pazarda, kira kontratlarında" diye tepki gösterdi.

AÇIKÇA ALAY EDİLİYOR

Kış şunları söyledi: Mutfakta yangın var, market rafları yanıyor. Bu tabloya 'enflasyon düşüyor diyerek gözünüzü kapatamazsınız. Bugün hala kiracılar kriz yaşarken, gençler ailesinin yanında barınmak zorunda kalırken, Bakanlık hayali projelerle günü kurtarmaya çalışıyor. Halkın gerçeği çok açık: Barınamayan gençler, açlık sınırının altında yaşayan emekliler, evine ekmek götürmekte zorlanan işçiler. Bu tabloda hâlâ 'enflasyon düştü, fiyat artışları yavaşlı yor' demek, vatandaşla açıkça alay etmektir. Halk kiraya çalışıyor, emekli temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.