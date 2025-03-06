Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirlinin ayakta kalması adeta mucize

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ENFLASYON, ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINDAN ÇALDI

22 bin 105 TL olan net asgari ücretin şubat ayında işçilerin cebine girer girmez yaşadığı kayıp bin 640 TL oldu. Son iki ayda emekli maaşlarında yapılan artışın ise bin 72 TL'si, enflasyon nedeniyle eridi.

DİSK-AR tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun ikinci sayısı yayımlandı. Rapor, emek gelirlerinde vergi ve kesintiler ile enflasyon nedeniyle yaşanan kayıpları izlemeyi amaçlıyor. Raporda, işçiler, memurlar ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarındaki kayıpların, hem alım gücü üzerindeki etkileri ortaya konuyor. DİSK-AR tarafından hazırlanan bu rapora göre, enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor. Ocak ve Şubat 2025'te TÜİK tarafından ölçülen yüzde 7,42'lik iki aylık resmi enflasyonun iki ayda emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 101 milyar TL oldu. Bu kayıp sonraki aylarda katlanarak devam edecek.

Ocak ve Şubat 2025'te iki aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55,8 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Çalışanların gelirlerindeki iki aylık toplam kayıp ise 101,2 milyar TL olarak hesaplandı. Raporda şunlara yer verildi: Enflasyon emek gelirlerini tekil olarak da aşındırıyor. Örneğin 22.105 TL olan net asgari ücretin şubat ayında işçilerin cebine girer girmez yaşadığı kayıp 1.640 TL oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı 31.400 TL ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 2.330 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde (40.700 TL) ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 3.020 TL, asgari ücretin 2,5 katı geliri olan (50.000 TL civarı) ücreti olan bir işçi ayık 3.709 TL kayba uğradı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun da sosyal medya hesabından enflasyon rakamları üzerinden memur ve emekli maaşında yaşanan erimeye dikkat çekti. Erdursun, şunları kaydetti: "TÜİK 2025 Ocak %5.03, Şubat ayı enflasyonunu % 2.27 olarak açıkladı. TÜİK Enflasyonuna göre; %11.54 enflasyon farkı alan memur ve memur emeklilerinin iki ayda %7.41'i, %15,75 enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %7.41'i' gitti. En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak belirlendi 2 ayda emekli aylığında artışın 1.072 lirası enflasyon ile gitti değeri ve 13.396 TL'ye düştü. Emekli aylığı 20.000TL'ye çıkan emeklinin şubat ayı sonu itibariyle 1.482 TL'si gitti. Alım gücü değeri 18.518TL değerine düştü. Asgari ücret 22.104 TL, şubat sonu itibari ile satın alma değeri 1.637 TL düştü, 20.466 TL değerine düştü.