Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirlinin ‘İlk evim” umudunu söndürdüler

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

DAR GELİRLİNİN ‘İLK EVİM” UMUDUNU SÖNDÜRDÜLER

Erdoğan’ın 2024’te teslim edileceği sözünü verdiği, bazılarının daha temeli bile atılmamış TOKİ binaları için kat kurası çekildi; Peşinat hemen alınıp, taksitlere başlanacak, 4 yıl sonra bitirilecek

MÜJDE OLARAK DUYURULDU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim 2022’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirdiği, "İlk Evim" projesi kapsamında 3 yıl sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda 28 bin 340, Anadolu Yakası’nda Tuzla için ise 20 bin 920 konut için kura çekildi. TOKİ tarihinde bu güne kadar uygulanmamış bir şekilde inşaatı başlamamış binalar için de çekilen kuralarda ortada olmayan evler için yüzde 10 peşinat verilecek, hemen taksit ödemesine geçilecek.

2 YILDA BİTİRİLECEKTİ

Erdoğan 20202’de, “Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz” demişti.

KDV ARTTI, FİYATLAR KATLANDI

Ancak, 3 yıl önce duyurulan 3+1’ler için 850 bin lira ev fiyatı 4 milyon liralara, 2+1’ler için 608 bin lira fiyatlar da 3 milyon 300 bin liralara ulaştı. Taksitler de katlandı. 2014’te verilme sözü verilen evlerin büyük bölümüne ise vatandaş 2029 yılında ulaşabilecek. Geniş ailelerin tercihi 3+1 olacağı belirtiliyordu, binaların yüzde 80’i 2+1 olarak yapılıyor. Üstelik TOKİ, geçen yıl teslim edileceği belirtilen bu evlerin 48 ayda yani 4 yılda teslim edileceğini ve yüzde 10 da KDV alınacağını açıkladı.

TEPKİ ÇEKEN BÖLGE

Kanal İstanbul projesinin ayağını oluşturduğu için büyük tepki çeken, Sazlıdere’nin bulunduğu, tarım arazileri üzerindeki Sazlıbosna’da birçok binanın yapımı sürerken, birçok arazinin ise henüz ihalesi yapılmadı. Buradaki binaların 4 yıl içinde teslim edileceği belirtilirken, ortada olmayan binaların şimdiden peşinatı alınıp, taksitlerine başlanacak.