Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirlinin sofrasından her ay bir gıda eksiliyor

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Maaş ve ücretler gıda enflasyonuna yenildi

Asgari ücrete yapılan yüzde 30, emekli maaşlarına yüzde 15 zam gıda fiyatlarındaki artış karşı-sında eridi. TZOB Başkanı Bayraktar" Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 53,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 38,8 ile patates, yüzde 19,8 ile elma, yüz de 19,5 ile sivri biber ta-kip etti" dedi.

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 30 emekli maaşlarına da yüzde 15 yapıdan zam, gıda fiyatlarındaki artış karşısında üç ayda eridi. TZOB Genel Başkanı Şem-si Bayraktar, mart ayı üretici market fiyatlarına ilişkin raporu açıkladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Baş karı Şemsi Bayraktar, Ramazan sonu ve mart ayı üretici market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri yaptığı görüntülü basım açıklamasıyla değerlendirdi. "Ramazan sonu ve mart ayında üretici market arasındaki fiyat farkı en fazla yüz-de 208 ile kuru fasulyede görüldü" diyen

Bayraktar, yapılan araştırmayı paylaştı, "Kuru fasulyedeki fiyat farkını yüzde 206,8 ile nohut, yüzde 202,5 ile kuru kayı s, yüzde 186 ile kırmızı mercimek, yüzde 174,6 ile yeşil mercimek takip etti. Kuru fasulye ve nohut 3,1 kat, kuru kaysa 3 kat, kırmızı mercimek 2,9 kat, yeşil mercimek 2,7 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 33 lira 29 kuruş olan kuru fasulye 102 lira 53 kuruşa, 31 lira 56 kuruş olan nohut 96 lira 82 kuruşa, 150 lira olan kuru kayısı, 453 lira 70 kuruşa, 22 lira 94 kuruş olan kırmızı mercimek 65 lira 61 kuruşa, 29 lira 33 kuruş olan yeşil mercimek 80 lira 53 kuruşa markette satıldı. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide limon olurken, fiyata en fazla düşen ürün markette maydanoz, üreticide beyaz lahana oldu."

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 53,7 ile limon oldu. Limondaki fi-yat artışını yüzde 38,8 ile patates, yüzde 19,8 ile elma, yüzde 19,5 ile sivri biber takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 8 ile maydanoz oldu. Maydanozda ki fiyat düşüşünü yüzde 6,7 ile ıspanak, yüzde 5,9 ile marul ve kuru incir izledi.

Rapora göre, mart ayında markette 39 ürünün 30'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat azalışı görüldü. Markette şubat ayında limon 31 lira 25 kuruşa satılırken, martta. 48 lira 7 kuruş oldu ve artış yüzde 53.7'ye ulaştı. Patates ise bir ayda yüzde 38,8 ar-tarak 17 lira 86 kuruştan 24 lira 79 kuruşa çıktı. Sivri biber 103 liradan 123 lira 11 kuruşa fırlayarak, yüzde 19,5'lik yükselişe sahne oldu. Yeşil soğan 45 lira 63 kuruş tan 53 lira 30 kuruş artarak, yüzde 16,8 zam yedi. Kuru soğan, 22 lira 57 kuruştan 25 lira 81 kuruşa çıktı ve artış yüzde 14,3 oldu. Kuzu eti bir ayda yüzde 8,5, yumurta yüzde 8 artı.

"Yaşanan doğal afetler ve bayram öncesi oluşan talep, bazı ürünlerin fiyatlarını etkiledi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don sebebiyle narenciye bahçeleri dondan zarar gördü. Piyasadaki ürünün azalma sayla da sezon boyunca düşük seyreden limon fiyatları arttı Çukurova bölgesinde yaşanan don sebebiyle erkenci çeşitlerde yüzde 50-60 oranında, patateste yüzde 30-35 oranında zarar olduğu tahmin ediliyor. Yaşanan don, hasat süresini de geciktirdiğinden yıl boyunca fiyat düşüklüğü yaşanan patateste fiyat artışı yaşandı. Ramazan Bayramı nedeniyle talepte yaşanan artış Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Kuru soğanda Çukurova Bölgesinde yaşanan don sebebiyle hasadın gecikmesi ve ticari anlaşmalarla gelen kuru soğan it halatları sebebiyle arzdaki artış fiyatları düşürdü.

Girdi ederindeki artış çiftçinin belini büktü

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar girdi fiyatlarındaki artışı da şöyle açıkladı Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre; Mart ayında, Şubat ayına göre, amonyum nitrat gübresi yüzde 3,7, üre gübresi yüzde 1,9, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,5, 20.20.0 Bayraktar girdi.

kompoze gübresi yüzde 1, DAP gübresi yüzde 0,3 oranında arttı. Geçen yılın Mart ayına göre son bir yılda, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 34,6, DAP gübresi yüzde 33,9, üre gübresi yüzde 32,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 28,9, amonyum sülfat gübresi

yüzde 25,8 oranında arttı. Mart ayında şubat ayına göre besi yemi yüzde 1,8, süt yemi yüzde 1,7, son bir yılda süt yemi yüzde 24,9, besi yemi ise yüzde 24,8 oranında arttı. İlaç fiyatları yıllık yüzde 14,9

oranında arttı. Elektrik fiyatlan son bir yılda yüzde 30,4 oranında art-tr. Mazot fiyatı son bir yılda yüzde 11,1 oranında artarken, geçen aya göre yüzde 2,3 oranında düşüş oldu.