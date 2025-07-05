Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirliye yaşam hakkın yok diyorlar!

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DAR GELİRLİYE YAŞAM HAKKIN YOK DİYORLAR!

İktidarın eseri hayat pahalığı ülkeyi öyle bir hale getirdi ki; İstanbul'da yaşamanın maliyeti 93 bin lirayı aştı. Kentte 4 asgari ücretli ile bir emekli aynı evde maaşlarını bir araya getirirse ancak ayakta kalabilir.

EMEKLİ VE ÇALIŞANIN KAYBI ÇOK

Emekli maaşıma yüzde 16.67, asgari ücrete ise sıfır ara zam yapılırken, İPA'nın araştırması acı gerçeği ortaya koydu. Buna göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 93 bin 465 liraya ulaştı. Bir ailedeki 4 asgari ücretli ve bir emekli maaşlarımı birleştirirse ancak geçinilebilir. DiSK-AR'ın temmuz ayı raporuna göre ise 6 ayda enflasyon ve kesintiler nedeniyle çalışanların toplam kaybı en az 218,3 milyar TL oldu. İşçi başına ortalama kayıp 6 bin 485 TL, memurda 10 bin 445 TL emeklide 3 bin 193 TL'ye ulaştı. Asgari ücretlinin kaybı ise 3 bin 685 TL.

ÜZERİMİZDE KARA BULUTLAR VAR

TÜİK'in rakamlarıyla zam adı altında enflasyon farkı alan emekliler ise meydanlara çıkarak, iktidara ateş püskürdü. Kadıköy'deki eylemde konuşan Ali Boztepe isimli emekli, "Çok utanç verici bir tablo. Ülkede yüzde 100'ün üzerinde enflasyon var. Eskiden bayramı dört gözle bekliyorduk. Torunlarımıza harçlık verebiliyorduk, hediye alabiliyorduk. Ama şimdi gerçekten bayramlarım gelmesini istemiyorum. Geldiği zaman sanki kara bulutlar üstüme çöküyor" dedi.

EV KİRAMI DA 3 BİN LİRA YAPSINLAR

Nihat Avara isimli bir başka vatandaş ise, "Ben 3 bin lira zam aldım. Ev kirama 6 bin lira zam geliyor. Yani bu adalet mi? Bu yukarıdakiler bunu görmüyor mu? Düşünmüyorlar mı? O zaman ev kiramı da 3 bin lira yapsınlar. Hiç olmazsa el ele, baş başa gidelim. Bıktık artık" diye konuşurken, Emine Er ise "Bize zam falan vermediler. Adıma zam demeyin, enflasyon farkı Biz zaten bir şey alamıyoruz, ancak karbonhidratla besleniyoruz o kadar" diye dert yandı.