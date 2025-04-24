Yeniçağ Gazetesi: Deprem yüzünü gösterdi millet parklara akın etti

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İSTANBUL'DA DEPREM MİLLETİ SOKAĞA DÖKTÜ

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 151 kişi panik nedeniyle yüksekten atlamak suretiyle yaralandı.

Silivri açıklarında önce 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 6,92 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem yaklaşık 13 saniye sürdü. Bu depremin ardından da bir saat içinde sırasıyla 4.4, 5.9, 4.8, 4.9, 4.5, 3.5 ve 4,0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde korku nedeniyle yüksekten atlamak suretiyle 151 kişi yaralandığı açıklandı. Valilik deprem nedeniyle İstanbul’daki okullarda eğitime 2 gün tatil edildiği duyuruldu.

Şiddetli sarsıntı, İstanbul’un dışında Eskişehir, İzmir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Sakarya, Bolu, Düzce, Ankara, Afyon ve Uşak'ta da hissedildi.

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesine geldi. Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerin de çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı. Benzin istasyonlarında yoğunluk oluştu.

İstanbul Valiliği, "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" uyarısında bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da "riskli binaların çevresinde bulunulmaması konusunda açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) ve ilgili bakanlıklar ciddi bir yıkım bilgisinin şu ana kadar alınmadığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı ise "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimi ze herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tan eşgüdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu arada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, panik nedeniyle bir kişinin camdan atlayıp hafif yaralandığını ve bir binada hafif bir hasar olduğunu açıkladı. Mutlu, "Onun ötesinde herhangi bir can kaybınız, herhangi bir yük bir sıkıntımız söz konusu değil. Kaymakamımızla, emniyetimizle ve diğer müdürlüklerimizle hepimiz de sahadayız. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. Fatih'te ise kullanılmayan ve metruk halde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Binanın boş olduğu ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Sarsıntının hemen ardımdan iletişim hatlarında yoğunluk yaşanırken, bazı mobil operatörlerin geçici süreyle hizmet dışı kaldığı bildirildi. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden, arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini dile getirdi.