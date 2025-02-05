Yeniçağ Gazetesi: Depremzede ‘iş bilir’ iktidarın mağduru!

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42 MİLYAR DOLAR DEPREM VERGİSİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

1999 depreminden sonra riskli yapıların yenilenmesi için uygulamaya konan ve vatandaşın kullandığı her türlü mal ve hizmetten kesilen deprem vergisinden 25 yılda 42 milyar dolar toplandı. Bakan Mehmet Şimşek, 2011'deki Van depremi sonrası gündeme gelen 'Deprem vergileri nerede?" sorusuna Duble yollara harcadık' yanıtını vermişti.

25 yılda deprem vergisi adı altında vatandaştan toplanan 42 milyar dolar deprem vergisi, riskli yapıların yenilenmesinde kullanılmak yerine iktidar tarafından yere gömüldü. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından 26 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe konulan 4481 sayılı yasayla deprem yaralarının sarılması için bazı geçici vergiler getirildi. Bu geçici vergilerin en önemlisi kamuoyunda 'Deprem Vergisi olarak adlandırılan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) idi. 1999’dan bu yana 25 yıldaki OİV tahsilatı 2024 sonunda toplam 142 milyar 424 milyon TL'ye ulaştı. ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın araştırmasına göre, güncel kurdan karşılığı 42 milyar dolar... 42 milyar dolarla deprem riski olan tüm bölgelerin altyapısı güçlendirilebilir, riskli konutların tümü yenilenebilir, ilave olarak 1 milyondan fazla depreme dayanıklı yeni konut, işyeri, okul, hastane vb. inşa edilebilirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011'deki Van depremi sonrası gündeme gelen Deprem vergileri nerede?" sorusuna 'Duble yollara harcadık' yanıtını vermişti... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 deprem felaketi 11 ilde etkili oldu ve Türkiye'yi derinden sarstı. 53 bin 537 can kaybının yanında yerle bir olan illerin yeniden ayağa kaldırılması, yaraların sarılması için herkesten fedakârlık istendi.

Depremin ardından Mart 2023'te deprem harcamaları için Kurumlar Vergisi mükelleflerine yüzde 5 ek vergi getirilirken, kamuoyunda Deprem Fonu' olarak bilinen 'Afet Yeniden İmar Fonu' kuruldu. 2023 temmuzunda yine depreme harcanmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yanında çeşitli vergilerde artışa gidilerek bütçeye yaklaşık 100 milyar liralık ilave kaynak sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem felaketi sonrası 31 Mart 2023'te yaptığı açıklamada '319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutun depremzede yurttaşlara teslim edileceğini vaat etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi verileri iki yılda bu vaadin üçte birin-den azının gerçekleştiğini gösteriyor. Bakanlık ve TOKİ rakamlarına göre Ekim 2024 itibarıyla deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 101 bin 254 olurken 2024 sonunda 199 bin konutun teslimi hedefleniyor. 2025 yatırım programında yıl sonunda teslim edilecek konut sayısının 417 bine ulaşması öngörülüyor.

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından 26 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe konulan 4481 sayılı yasayla deprem yaralarının sarılması için bazı geçici vergiler getirildi. Bu geçici vergilerin en önemlisi kamuoyunda Deprem Vergisi olarak adlandırılan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) idi. 31 Aralık 2000'de sona ermek üzere 1 yıl için yürürlüğe konulan ÖIV, önce 31 Aralık 2002'ye, sonra 31 Aralık 2003'e uzatıldı. AKP iktidara gelince 31 Temmuz 2004'te kalıcı hale getirildi. 25 yıldan bu yana cep ve sabit telefon faturaları, dijital platform abonelikleri, kablolu TV yayınları, internet hizmeti faturalarından yüzde 10 oranında ÖİV kesiliyor. 1999'dan bu yana 25 yıldaki ÖIV tahsilatı 2024 sonunda toplam 142 milyar 424 milyon TL'ye ulaştı. Güncel kurdan karşılığı 42 milyar dolar. ÖİV'de en yüksek tahsilat 37 milyar 550 milyon TL ile 2024'te gerçekleşti. 2025 bütçesindeki ÖİV hedefi 45 milyar 190 milyon TL.