Yeniçağ Gazetesi: Doktorları ülkede tutmak zorlaşıyor!

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BÖYLE GİDERSE TEDAVİ EDECEK DOKTOR DA BULAMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" diye azarladığı hekimler, hasta yakınlarımı bitmek bilmeyen şiddeti ve ağır çalışma şartları nedeniyle çareyi yurt dışında alıyor. TTB verilerine göre, 2024'te yurt dışında çalışmak için 2 bin 692 hekim daha 'İyi Hal Belgesi' aldılar.

Türkiye’de hekim göçü, 2020 den bu yana artmaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, 2020 de 931, 2021'de bin 405, 2022 de 2 bin 685, 2023 te 3 bin 25, 2004'te ise 2 bin 692 hekim yurt dışına çıkmak için İyi Hal Belgesi'ne başvurdu. Hekim göçüne ilişkin değerlendirmeler yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Nilüfer Ustael, 2023'e oranla 2024'te İyi Hal Belgesi alan hekim sayısında yaşanan düşüşün hekimlerin yurt dışına gitmekten vazgeçtiği anlamına gelmediğine dikkat çekti. Ustael, bu durumun Avrupa ülkelerindeki vize uygulamasından kaynaklandığını söyledi. Türkiye'deki koşulların herkes için zor olduğunu ancak Tıp Fakültesi okuyan öğrenciler ve hekimler için ilave bir zorluğu olduğuna değinen Ustael, hekimlerin çözümü yurt dışına gitmekte bulduğunu söyledi. Tıp fakültesi öğrencilerinin de yurt dışına gitmek için Almanca dil kursana yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Ustael, her yerde tıp fakültesi açılması ile verilen eğitimin niteliğinin giderek düştüğünü kaydetti

Hekimlerin üzerinde ciddi bir baskı olduğunu ve mesleğin değersizleştirildiğini vurgulayan Ustael, "Hasta, hoca, akran mobbingi, mesleğin değersizleşmesiyle birlikte kendini değersiz hissetme, meslekten ve ülkeden uzaklaşma ihtiyacı doğuruyor. Bunun dışında tıp fakültesi bittiğinde memur hizmetimiz var, o koşullar eskisi gibi değil gittikçe zorlaşıyor. Bu ülkede eskiden uygulanan hukuk özlük hakları gittikçe kaybediliyor. Mecbur hizmet sırasındaki geçici görevler, erkek hekimler için 2 gün öncesin den bildirilip uygulananan dış görevler, mecbur hizmete gitmemek veya istifa etmek yönünde hareket etmelerini sağlıyor. Bu da hekimlik üzerinde ciddi bir baskı. Bir TUS gibi dünyanın en ağır sınavlarından biri var fakat bu sınavın da kendine göre bir standart çizgisi yok. Kadrolar bazen iki kat artıyor bazen de iki kat azalıyor. Aynı şekil de bir kliniğin bir dönem 20 asistanı oluyor, bir sonraki dönem 10 asistan oluyor. Oradaki iş gücü ve eğitimde de standardizasyon sağlamıyor. Asistan hekim kamu hizmeti veren bir hekimdir, 5 dakikada bir muayene baskını, maaşların yetersizliği, sosyal hayatta yoksulluk nedeniyle üstlerindeki baskı, uzun çalışma süreleri, bunların hepsi ciddi baskı yaratıyor." ifadelerine yer verdi.

Yurt dışında doktorların kendilerini değerli hissettikleri bir hayat yaşadığını ve maddi bir kaygı gütmediklerini dile getiren Nilüfer Ustael, "Gidemeyen arkadaşlar için de çok fazla depresyon bulgular, sosyal hayattan izolasyon ve özkıyıma kadar giden durumları hiç yaşamadığımız kadar yaşıyoruz. Özkıyımı çok fazla konuşmak bizim canımızı acıtıyor" diye konuştu.

Kamu hastanelerinin kapatılıp şehir hastanelerinin açılmasının hem hastayı hem doktoru etkilediğine değinen Ustael, şöyle devam etti: "Uzun süre uğraşıp bir randevu alıyorsunuz sonra bu hastaneye ulaşıyorsunuz, bu hasta için de bir eziyet. Size ayrılan süre 5 dakika. 5 dakikada isminizi ve şikayetinizi söyleyebilirsiniz. Hekim sizin geçmişinizi, kullandığınız ilaçları, şikayetlerinizi, şikayetleriniz dolayısıyla daha önce nereye gittiğinizi, hangi tedaviyi aldığınızı anlaması 5 dakika sürer. Bu 5 dakikaya bunları sığdıracak, muayenenizi yapacak, muayeneden sonra size bir tanı koyacak, sizin tedavinizi düzenleyecek, bunu anlamanızı sağlayacak. Bunları 5 dakikada asla yapamıyoruz. Dolayısıyla hasta ve hekim karşı karşıya getiriliyor, bu da şiddeti doğuruyor. Bu sistemden ne hekim ne de hasta memnun. Ülke kaynakları da efektif bir şekilde kullanılmamış oluyor."