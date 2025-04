Yeniçağ Gazetesi: Domuz bağcıları değil gençleri serbest bırak

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN 2 TERÖRİSTİ AFFEDEN ERDOĞAN'A:

HİZBULLAH'I DEĞİL TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ SERBEST BIRAK

Ülkenin dört bir yanındaki protestolarda darp edilerek gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin yaşadıklarını tekrar gündeme taşıyan Özel, CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hizbullah'ı değil Türkiye'nin geleceğini serbest bırak" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında basın toplantısı düzenledi. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhur-başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının tutuklanması ve ülke geneline yayılan protesto eylemlerinde de çok sayıda gencin tutuklanması nedeniyle Ankara'daki bayramlaşma programlarını iptal ettiklerini hatırlatan Özel "Burada geçirdiğimiz bir hafta boyunca çok sayıda siyasi partinin genel başkanı ile bayramlaştık" dedi.

Özel, bu isimlere tek tek teşekkür ederek "Bu zulmü yapan iktidar partisi ya da iktidar bloğu bileşenlerinin gönül verenlerini en sıcak duygularla selamlıyoruz. Ama zulüm ile iktidarda kalmaya çalışan, 19 Mart'ta darbeye kalkışan cuntaya ne bayramda ne demokrasi sınırları içinde söyleyecek söz bulamıyoruz. 3 aydır MASAK diye yalancı bir raporu konuşanlara, bayramı zehir edenlere söyleyecek hak ettikleri bir söz yoktur" dedi. Bayramın ilk günü aralarında "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in de olduğu tutuklu gençleri ziyaret ettiklerini anımsatan Özel, iddianameleri yazılan, cezaevinden mahkemeye çıkacakları gün belli olan gençler için yaptıkları itirazla serbest kalmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Birlikte kalan, iddianameleri yazılan, cezaevinden mahkeme önüne çıkacak günü belli olan arkadaşlarımız var. Sağlık durumları, moralleri iyi. Biz itirazlarla serbest bırakmalarını, ilk duruşmaya kadar 18-20 gün daha içeride tutulmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Ve bayramda Hizbullahçı-ları yetki kullanıp serbest bırakan Erdoğan'a; Türkiye'nin geçmişini karartan, geleceğini karartmak için de tertip için de olan canilere değil, Türkiye'nin geleceği aydınlansın' diyen her biri pırıl pırıl, her biri yetişmiş, hiçbirinin elinde bırakın kan, kir olmayan gençleri Silivride tutmanın utancını bunun ne kadar özgü veni düşük, ne kadar kötülük içeren, ne kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik, huzur ortamından kopmuş bir ruh halinde olduğunu bir kez daha kendisine hatırlatıyoruz. Hizbullahçıları değil, Türkiye'nin geleceğini serbest bırakması gerektiğini ifade ediyoruz.”

Gençlerin cezaevi şartlarına da değinen ve öğrencilere gözaltında işkence ve kötü muamelede bulunanlara seslenen Özel, şöyle devam etti:

"Bu öğrencilere ters kelepçe takılarak kötü muamele yapıldı. Bu öğrenciler saatlerce ailelerinin bilmediği yerlerde tutuldu. Tutuklamaya mı sevk edildi, serbest mi bırakıldı bilmeden; gittikleri cezaevi söylenmeden saatlerce bir salonda tutuldular. 60 kişiye dört tane şişe suyu verilip 'Bu size yeter' denildi. Kötü sözler, küfürler, kötü muameleler her biri öğrenci tarafından ayrı ayrı rapor ediliyor. Bu rapor edilen yerleri, saatleri biliyoruz, duyuyoruz, bir kenara not ediyoruz. Ters kelepçenin, yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın ne olduğunu, nerede yapıldığını ve kimler tarafından yapılmış olabileceğini takip ediyoruz. Bugüne kadar bu milletin evladı olan polisimizi doğrudan hedef gösterecek hiçbir şey yapmadık, sakındık, sakınmaya devam edeceğiz. Ama kötü muamelenin, işkencenin ne affı ne zaman aşımı olur. Bunun için bundan sonra gençlerle karşı karşıya gelecek her kamu görevlisinin, bundan önce karşı karşıya gelinmiş süreçle ilgili dahli ya da bilgisi olanın bu işi takip ettiğimizi bilmesini isterim. Hele hele kötü muamele için kanunsuz emir almış, bu emri yazılı istememiş olanlar uyguladıkları taktirde emrin sorumluluğunu bizzat taşırlar. Bundan sonra Anayasa'ya göre kanunsuz emiri uygulamayıp yazılı isteme hakkını tüm emri alanları hatırlatıyorum. Yazılı emir varsa sorumlusu emri verendir, yoksa uygulayandır. Ve geçmişte bunlara şahit olanlar, bugün tarihli bu meseleleri bir kenara yazıp 'Ben şunu gördüm. Emri bu verdi. Bu çocuğa, bu kötülüğü bu yaptı.Ters kelepçe talimatını bu verdi. Oradaydım ama küfrü şu etti diye gerçekleri bir kenara yazıp kapalı zarfın içine alsınlar. Bu kapalı zarfı da emanete aldırsınlar ya da emanet etsinler. Gün gelince sorulduğunda, 'Ben değildim şuydu. Emri veren şuydu' derseniz o zaman siz kurtulacaksınız, suçsuzluğunuz ispatlanacak, bu çetenin yaptıkları çorap söküğü gibi ortaya çıkacak. Bu konuda ilgili geçmişte önemli görevler yapmış mülkiye müfettişlerinin, geçmişte önemli soruşturmaları yürütmüş kişilerin yönlendirmeleriyle bu meselenin nasıl üstünde olduğumuzu herkes bilsin. "Ters kelepçe takın, yatırın yere, orada kalsın' deyip o enseye basan, surata basanın günü gelince gırtlağına hukuk basacak, hesap soracak. Bu kadar net söylüyoruz. Suç işlemeyen korkmasın. Bundan sonra suça teşvik edilen yazılı emir istesin. Gördüğünüz şahitlikleri unutmadan gün, saat, yer, isim yazarak yazın. Kapalı zarfa koyun. Bu soruşturma seneye değilse öbür sene var. Bundan sonra da gençlere nasıl davranılacaksa hukuk devleti içinde öyle davranacak. Bunun ucunu bırakan, hesabını sormayan asla ve asla biz olmayacağız. Kimse şöyle bir şey düşünmesin: 'Seçimi kazanacağız. Temiz bir sayfa açtık. Bundan gerisini temizledik.' Oy veren, üye olan, suçu olmayan korkmasın. Ama bu-günlerde zulüm yapan, hakaret yapan, iftira atan, televizyonlarda yalan yorumlar yapan, suçsuz insanlara masumiyet karinesini düşünmeden iftira atan, olmayan delili varmış gibi anlatan, olmayan raporu varmış gibi anlatan yorumcular; öyle 'geçmişe sünger, geleceğe temiz sayfa' yok. Bu ülkenin tertemiz vatandaşlarına helalleşmek var, önümüze bakmak var."