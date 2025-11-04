Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

DÜN KÖTÜYDÜ, BUGÜN DAHA KÖTÜ YARIN FELAKET OLACAK

TÜİK'in insafına terk edilen emeklileri ocakta sadece yüzde 14 enflasyon farkı bekliyor. TÜED, "Bu sadece rakamsal kayıp değil, sosyal bir sorun haline geldi. Tedbir alınmazsa durum daha vahim hal alacak" çıkışı yaptı.

FAKİRLEŞTİKÇE FAKİRLEŞİYORLAR

TÜİK verilerine göre emeklilerin alacağı 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10,37 olarak netleşti. Kasım ve aralıkta da enflasyon verilerinin daha da düşük çıkacağı öngörülürken, maaşların yüzde 13-14 artması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED). ENAG'ın halkın hissettiği verileri ortaya koyduğunu vurgulayarak, "TÜİK ise yine aynı TÜİK. Oysa ki; TÜRK-İŞ, açlık sınırının 28 bin 412 TL, yoksulluk sınırımın da 92 bin 547 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Emekli fakirleştikçe fakirleşiyor" dedi.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYORLAR

TÜED, "Bu, sadece rakamsal bir kayıp değil, aynı zamanda sosyal bir sorun Emekliler, temel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanıyor ve yaşam standartları giderek düşüyor" açıklaması yaptı. "Eğer seyyanen zam, intibak yasası veya başka bir yapısal iyileştir me yapılmazsa, emeklinin alım gücü daha da eriyecek. Dun kötüydü, bugün daha kötü, acil tedbir alınmazsa yarın daha da kötü olacak" tepkisini dile getirerek, taleplerini sıraladı:

Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli.

Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için en düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmaması gerekmektedir.

TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlardan vazgeçilip. seyyanen zamlar ile birlikte refahtan ve milli gelirden pay verilmelidir...

Alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak belirlenmelidir.

Vergi iadesinin yerine getirilen ve yüzde 4-5 arasında değişen oranlarda verilmekte olan ek ödemeler yüzde 10'a yükseltilmelidir.

Emeklilerimiz sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalıdır

Sosyal yardımlar gibi bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığı tutanında olmalıdır.