Yeniçağ Gazetesi: Dünyayı saran kaos Türkiye’yi de vurur!

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'DÜNYA KAOSA SÜRÜKLENİYOR TÜRKİYE'DE PAYINI ALACAK

Trump'ın başlatıp sürdürdüğü ve Çin'in de her defasında yükseltilen gümrük duvarına karşılık vermesi ve yüzde 125'e kadar tırmanması, iş dünyasını korkutmaya başladı. İşadamları ABD ile Çin arasında tırmanan bu ticaret savaşının Türkiye'yi de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyorlar.

İş dünyasında ABD ile Çin arasında tırmanan ve yüzde 125'e kadar yükselen gümrük duvarlarının endişesi başladı. Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ercan Özbek, ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi tehdit ettiğini belirterek, "Belirsizlik ve güven kaybı üretimin düşmanı, dünya yeni bir kaosa doğru gidiyor" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD'nin gümrük tarifelerini dikkate alarak kendilerini de dinamik bir karşı politika belirlemesi gerektiğini belirtti. İTO Başkanı Avdagiç, Çin'in agresif rekabet politikasının Türkiye için önemli bir risk olarak öne çıktığını belirterek şunları söyledi: Çin, yüksek vergilerden dolayı ABD'ye satmakta zorlanacağı ürünleri fiyat kırarak üçüncü ülkelere ihraç etme yoluna gidebilir ve bu durum Türk ihracatçıları üçüncü ülke pazarlarında Çin'in sert fiyat rekabeti ile karşı karşıya getirebilir."

Avdagiç, Türkiye'nin ilave bir ayrıcalıktan ziyade kötü bir tarifenin içine girmemesi gerektiğini belirterek, "Karşımızda çok hızlı ve görünmeyen vergi oranlarında değişiklik yapmaya açık bir idare olduğunu görmemiz lazım. Bence bu konuda mevcut stabil konumumuzu muhafaza etmek öncelikli hedefimiz olmalı." Başkan Avdagiç Trump'ın AB ülkelerine 90 gün ertelediği ilave gümrük tarifelerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'ye uygulanan yüzde 10'luk ilave gümrük oranı görece cazip gözüküyor ama başta Çin olmak üzere yüksek vergi konan bazı ülkelerin ABD dışındaki pazarlara karşı yeni stratejilerini ve bunun ülkemiz üzerinde oluştu rabileceği baskıları görmeden bir karar vermek için henüz çok erken. 90 günlük erteleme ABD Başkanı'nın gümrük vergilerini duruma göre değişen bir araç olarak kullandığının bir örneği.

Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ercan Özbek de Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 6. Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmalarda ticaret savaşlarının ve korumacılığın dünya ekonomisini bir kaosa sürüklediğini vurgulayarak geçmişten ders alınmazsa tarihin tekerrür edebileceği konusunda sert bir mesaj verdi. Özellikle ABD'nin gümrük vergisi hamlelerinin ve diğer ülkelerin karşı önlemlerinin Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti. Ercan Özbek "Tarihin tekerrür etmemesi için geçmişten ders çıkarmalıyız. Ne yazık ki dünya, hala bu dersi almamanın bedelini ödüyor" dedi.

Özbek, Türkiye'nin ABD ihracatın-da tekstil, otomotiv, kimya ve demir-çelik gibi sektörlerde %5'lik bir paya sahip olduğunu hatırlatarak, bu oranın ikinci büyük pazar olduğunu vurguladı. Ancak, Asya ülkelerine kıyasla nispi bir avantaj sağlansa da, risklerin artmaya devam ettiğini ifade etti. Küresel ekonomik tablodaki tehlikelere dikkat çeken Özbek, diğer ülkelerin tepkilerini de "Çin, gümrük vergilerini artırdı ve değerli metal ihracatını kısıtladı. Avrupa Birliği de yakında karşı önlemler açıkla yacak; bu, Türkiye'yi de etkileyecek. Otomotiv gibi sektörlerde rekabet artacak, kâr marjları düşecek. ABD pazarında yer almak isteyen firmalar yatırımlarını oraya kaydırmaya çalışacak" sözleriyle ele aldı