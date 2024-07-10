Yeniçağ Gazetesi: Düşük maaşlara karşı isyan bayrağı çekildi!

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Üç sendika işçiye acil zam talebinde bulundu

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları asgari ücrete temmuz zammına yönelik ortak açıklama yaptı. Sendikalar temmuz ayı için asgari ücrete acil zam istedi.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Üç sendika konfederasyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, “Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Asgari ücrete yapılacak artış diğer bütün ücretlere yapılacak zam oranlarını etkilediğinden bütün işçileri doğrudan etkilemelidir. İstisnai olması gereken asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir” ifadeleri yer aldı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Depremin maliyetini, savaşın maliyetini, Covid’in maliyetini biliyoruz. Ama kötü ekonomi yönetiminin maliyetini de biz ödüyoruz.

TÜİK’in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz.

Yüzde 20’lik bir kesim refah içinde yaşıyor. Bedeli yüzde 80’lik bir kesim ödüyor.

Özel sektördeki kârlar ortada, biz üzerimize düşeni yapacağız.

3 konfederasyon olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak mecburiyetindeyiz.

Kemeri sık, faizi arttır, vergiyi yükselt, bahşişten vergi nasıl alırım onun yoluna bak. Böyle bir yetkiyi bundan önceki Maliye Bakanı’na versen o da yapardı”

Mevcut asgari ücret ile 1 hafta geçinmenin bile neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Atalay, şunları söyledi: "10 bin ile 17 bin ile 1 ayı bırakın 1 hafta geçinme şansınız yok. Tablo ortada. Marketlerdeki fiyatlar ortada. Biz işçiler, emekliler, işsizler olarak dayanma gücümüz kalmadı. TÜİK’in açıkladığı rakamları hiçbirimiz gerçekçi bulmuyoruz, piyasalarla örtüşmüyor.

Yüzde 20’lik bir kesim refah içinde yaşıyor, bedeli yüzde 80’lik kesim ödüyor. Enflasyonun ne zaman kontrol altına alınacağını beklerken belediyelerde ve özel sektörde sendikalı olduğu için işten atmalar, iş kazaları devam ediyor. Önceden özel sektör öncüydü. patronların kazandığı kârlar ortada, 10 yıllık işçilerine 30 bin TL maaşı çok görüyor. Bunlar bizi köle zannediyor. Biz yan yana sık sık gelmiyoruz ama üçümüzün de emekçi meselesinde sık sık bir araya gelme mecburiyetimiz var. Anayasaya işçinin, çalışma şartlarının ihtiyacı var."

Daha sonra sözü Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan aldı ve şöyle konuştu:

“Biz rekabet ediyoruz ama temel sorunlarda bir araya gelme mecburiyetimiz var. Belli konularda birleşmiş olmamız çok kıymetli. Makro ekonomi göstergelerine bakarsak olumlu bir seyir var. Üretim çarkları devam ediyor. Özel sektörde pek çok şirket üç vardiya çalışıyor. İşsizlik azalıyor. Peki emek hareketinin tablosu ne? Büyümeye rağmen emekçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Türkiye bu gidişi hak etmiyor. Ücretlilerin aldığı pay azalıyor, burada bir yanlışlık var.”

(ANKA)