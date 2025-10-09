Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK ÇOCUK İŞÇİ SAYISI ARTACAK

Zorunlu eğitim sürelerinin düşürülmesine yönelik çalışma eğitimcilerin tepkisini çekti: Dar gelirli aileler 'Git işe gir, bütçemize katkı sağla' diyecek. Çocuk evlilikler çoğalacak

ASIL AMAÇLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik bir çalışma yürütüyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vakıfların, eğitim süresinin 12 yıl olması karşısında lise çağındaki çocukların "hayata geç atıldığı ve aile kurmakta geciktiği" yönündeki eleştirilerini de hatırlatan Irmak, "Biz buradan şunu anlıyoruz; lise çağındaki çocuklar bir an önce çalışmaya başlasınlar, çocuk yaştayken ve çocuk yaştayken evlilik yapsınlar. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.

EĞİTİM DIŞINA ÇIKILACAK

Irmak, “OECD ülkelerinde zorunlu eğitimin 11, 12, 13, 14 yıl olanları var. Bunların içinde okul öncesi de var. Bizim açımızdan bu, çocukların lise çağında eğitim alanının dışına atılması anlamına geliyor. Parası olanlar sonuna kadar hem lise çağında hem zorunlu eğitim çağında hem üniversite çağında eğitim hakkından faydalanacak ama yoksul çocuklar, yoksulluktan kaynaklı, bölgesel farklılıktan kaynaklı, sınıfsal farklılıktan kaynaklı okuyamamış olacaklar. Aileler diyecek ki 'Git bize, ailemize bütçeye katkı sağla'. Çocuk gidip çalışmak zorunda kalacak” dedi.

TRAVMAYA NEDEN OLUNUYOR

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu da okullarda gösterilen Gazze’ye yönelik katliam videolarına tepki gösterdi. Açıklamada, “Bakanlığın, Filistin’de yaşanan İsrail vahşetiyle ilgili olarak okullarda gösterdiği videolar çocukların üstün yararını gözetmeyen bir içerikte hazırlanmıştır ve pedagojik açıdan ciddi sakıncalar taşımaktadır. Bu tür içerikler, yaşlarına uygun olmayan şiddet ve travmatik unsurlar içerdiklerinde çocukların duygusal dengesini bozabilir, kaygı düzeylerini artırabilir ve empati yerine korku ya da çaresizlik duygularını tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.