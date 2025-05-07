Yeniçağ Gazetesi: Ekonomi çoklu organ yetmezliği kıskacında

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EKONOMİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ KISKACINDA

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu çıkmaz için "çoklu organ yetmezliği" benzetmesi yapan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ümitsiz konuştu: Çoklu ekonomik sorunların tedavisi zor ve zahmetlidir.

TEDAVİ EDİCİ İLAÇ ÇEŞİDİ SINIRLI

İnsan vücudunda ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği, tekil organ yetmezliğine göre çok daha yoğun müdahale ve ilaç kullanımını gerektirdiğine dikkat çeken Mahfi Eğilmez, ekonomide de tekil veya çoklu sorunlar ortaya çıkabileceğinin altını çizerek, "Ekonomide tedavi için kullanılan ilaçlar tıpta kullanılanlar kadar çeşitli değildir" uyarısında bulundu.

ÖNLEMLER BÜYÜMEYİ ÖNLERSE

Türkiye’nin son dönemde yüksek enflasyon sorununu çözmek için başvurduğu önlemlerin büyüme üzerinde yarattığı düşürücü etkileri buna örek gösteren Eğilmez şunları söyledi: Tedavide kullanılan önlemlerin çözümün iyi ayarlanamaması sürenin uzamasına ve yan etkilerin zaman içinde artmasına yol açabilir. Bu da toplumun bu önlemlere gösterdiği tepkiyi artırır.

SOSYAL RİSKLER ARTIRILMAMALI

Bir yandan enflasyonla mücadele edilecek bir yandan da düşmekte olan büyüme toparlanacaksa yapılacak şey faizi yükseltirken siyasal ve sosyal riskleri artırmaktan kaçınmaktır. Bu, çoklu organ yetmezliği olan bir hastanın sigarayı ve içkiyi bırakmak zorunda olmasına benzetilebilir. Her alanda risk yaratmaya devam edip çoklu ekonomik sorunları çözmeye çalışmak mümkün değil.

EMEKLİLERİN HER GÜN SELASI VERİLİYOR

Türkiye Emekliler Demeği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, TÜİK'in açıkladığı yüzde 3'lük enflasyon oranına sert çıktı. Dilbaz, "Zamlar yağmur gibi gelirken emeklilerin maaşı yerinde sayıyor Emeklilerin her gün selaları verilirken, TÜIK şaka yapmaya devam ediyor" tepkisini gösterdi.

VERİLER SAHTE YOKSULLUK GERÇEK

Büro Emekçileri Sendikası, Türkiye İstatistik Kurumu önünde yaptığı eylemle kurumun açıkladığı rakamlara tepki gösterdi. BES Genel Başkanı Avanaş, "Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek. Bu ülkedeki asıl turpun büyüğü TUİK'in bu ülkedeki yoksulluğu arttırıcı politikalarıdır" dedi.