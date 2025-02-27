Yeniçağ Gazetesi: Ekonomik krizin etkisi aile yapısını sarsıyor!

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EKONOMİK KRİZİN ETKİSİ AİLE YAPISINI SARSIYOR!

'Emekli Yılı'nda emekli perişan oldu, sırada ev kirasını ödeyemediği için anne babalarının yanına sığınan çiftler, ekonomik kriz nedeniyle boşanma yoluna gidenler için "Aile Yılı" var.

MUTSUZLUK BÜYÜYOR

TÜİK’in açıkladığı evlenme ve boşanma istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz ve bunun sonucun da mutsuzluğun aileleri dağıttığını söyledi. Gürer, iktidann bu yılı "Aile Yılı" ilan ettiğini belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, 2024'ü 'Emekliler Yılı olarak ilan etmişti, ancak yıl, emekliler için en zor dönemlerden biri oldu. 2025 yılına gelindiğinde ise bu kez 'Aile Yılı ilan edildi. Verilere bakıldığında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık iktidar döneminde aile yapısının ciddi şekilde zarar gördüğü ortaya çıkıyor" dedi.

BOŞANMALAR KATLANDI

Gürer, şunları söyledi. Ülkede 22 milyon 560 bine icra dosyası bulunuyor, bu da ailelerin mutlu olduğunu göstermez, aksine ciddi sorunların varlığını işaret eder. Ekonomi bozuldukça aile yapısındaki sorunlar daha da derinleşiyor. Ev kirası veremediği için ailelerin yanında kalan evli çiftlere de tanık oluyoruz. 22 yıllık AKP iktidarı döneminde, 2001 ile 2024 Aralık arasında boşanma sayısında yüz de 103,6'lık bir artış yaşandı. Yaşam memnuniyeti araştırmalarına göre de mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023'te yüzde 52,7 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 49,6'ya gerilemiştir.

ZATEN BİZ 12 AY BOYUNCA ORUÇ TUTUYORUZ

Emekliler, Ramazan'ı nasıl geçireceklerine yönelik hesapları içinden çıkarmıyor. Diyarbakır'da emekli Erol Peçenek, "Böyle giderse oruç da tutamayacağız. Zaten 12 ay boyunca oruç halindeyiz" dedi. Bir başka emekli Mehmet Aktan da "Kuru fasulye, bulgur alabilecek bir durumumuz varsa başka bir şey istemiyoruz. Başka bir şey de alamıyoruz. Öyle manda yoğurduymuş, kestane balıymış bilmem neymiş, bunların yakınlarından bile geçemiyoruz" diye konuştu.

Ramazan ayını ağır ekonomik koşullar altında geçireceklerini belirten emekli Kadri Kızmaz ise "İktidar dalga geçerce sine emeklileri perişan duruma getirdi. Emekli 14 bin 500 lira maaşıyla Ramazan'ı nasıl geçirecek? Önünde bayram da var. Bayram ikramiyelerimizi alay edercesine 4 bin liraya çıkaracaklar diye konuştu. Eşref Bozkurt ise "Ramazan ayında biz nasıl geçineceğiz? Bizimle dalga geçmesinler, bizi ölüme terk etmesinler diyoruz" ifadelerini kullandı.