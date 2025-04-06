Yeniçağ gazetesi: Elektrik zammı millete körebe oynattıracak!

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Elektrik zammı millete körebe oynattıracak!

Bayram sonrası zam sağanağı konutların kullandığı elektrik fiyatına yüzde 25 artışla başladı. Zamma tepki gösteren bir vatandaş, "Artık karanlıkta gaz lambası yakacağız. Artık körebe oynayacağız bu zamlardan sonra" dedi. CHP'li Zeybek de "Memleketi karanlığa gömdüler, millette sizi sandığa gömecek" diye konuştu.

Bayram sonrası zam yağmuru bekleniyordu, beklenen oldu. EPDK, maliyetler deki artış nedeniyle elektrik fiyatlarına konutta yüzde 25 zam yaptığını duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz yılmaz, "495 TL'lik elektrik faturası 619 TL'ye, bin 45 TL'lik fatura bin 307 TL'ye. Türkiye'deki toplam konut abone sayısı: 42 milyon 389 bin 208 adet Zamdan etkilenecek konut abone saysa 41 milyon 189 bin 208 adet yani konut abonelerinin yüzde 97'siní elektrik zammı çarpacak. Vatandaşların cebinden her ay 5 mil yar lira daha fazla para çıkacak. Bu karar AKP'nin yüzde 100'ünü özelleştirdiği elektrik dağıtım şirketlerinin kasasana aktarılacak. Bunun adı vatandaşı soymaktır" dedi. Vatandaşlar da bu zamma tepki gösterdi. iste onlardan bu kadarı: Pahalılıktan hiç kimse bir şey alamıyor zaten. Şimdi de bizi karanlıkta bırakacaklar. Bundan sonra çıra yakacağız, mum, çam başka yok, el feneri. Yok, fatura ödeyemez olduk. Artık karanlıkta gaz lambası yaka cağız. Artık körebe oynayacağız bu zam-lardan sonra. Elektriği kullanmayı düşünüyoruz. Yakan da yakmasan da zaten elektrikli soba yakmıyoruz bir iki lamba yanmıyor, onunla idare ediyoruz. Akşam zaten gece söndürüyoruz, gece lambasını yakmıyoruz. Faturalan zor öderim. Işığıda söndüreceğim lambayı da söndüreceğim, hepsini söndüreceğim.

EPDK, maliyetlerdeki artış nedeniyle elektrik fiyatlanma konutta yüzde 25 zam yapıtıklarını duyurdu. Ayrıca doğal gaz için de bir artış yaptığı bildirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan yeni zamları açıkladı. Açıklamada, "elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış" nedeniyle konut aboneleri için yüzde 25 oranımda zam yapıldığı duyuruldu. Bunun yanında kamu ve Özel hizmetler sektörü aboneleri için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tanımsal faaliyetler abone grubu için ise yüz de 12,4 oranında zam yapıldı. Bazı değişiklikle birlikte ayrıca 100 kilovat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödeme tutan 259,04 liraya yükseldi. Öte yandan, doğal gaz için de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinin ilan ettiği BOTA BOTAŞ doğal gaz toptan sade fiyatları sağında Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 200, elektrik üretim santralleri için se ortalama yüzde 24,2 oranında artırdığı söz konusudur denildi.

(ANKA)