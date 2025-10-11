Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ELEKTRİK ZAMMININ ADI ‘TARİFE AYARLAMA’ OLDU

Fahiş zamları halka “fiyat ayarlaması” diye takdim eden iktidar, aynı taktiği elektrik için yapacak. Yılbaşında elektrik ücret tarifesinde yapılacak “ayarlama” ile vatandaşın faturası ikiye katlanacak

ZAM ORANI YÜZDE 120

AKP, 2026’dan itibaren elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8 bin TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 662 TL gelen elektrik faturası, yeni yılda bin 483 TL’ye yükselecek; zam oranı yüzde 124. 973 TL’lik fatura, 2 bin 137 TL’ye çıkacak; zam oranı yüzde 120. Bin 128 TL’lik fatura, 2 bin 462 TL’ye çıkacak; zam oranı yüzde 118” dedi.

ALLAH GARİBANA ACISIN

Vatandaşlar da buna tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Zengin olanın zaten cebinde para var, fakirlerde zaten yok. Allah fakirlere, garibanlara acısın. Biz mum mu yakalım bu ışık yerine? Ne yapmamız gerekiyor? Allah herkese yardım etsin. İktidarın bunun yapması çok yersiz bir şey. Böyle olmaması gerekiyor ama elimizden gelen bir şey yok. Zamanı gelirse mum da yakarız, çıra da yakarız, çam da yakarız" ifadelerini kullandı. Bir diğeri, “Biz emeklileri bitirmekte kararlılar. Ne yapacağız hiç bilmiyoruz” diye konuştu.

ÖLMEMİZİ İSTİYORLAR

Bir başka vatandaş, "Elektriği ödeyemiyoruz, oradan buradan borç alarak yaşamaya çalışıyoruz. Ödeyemiyoruz, nereden ödeyeceğiz bu faturaları? Bir şey yapamıyorum, ev kadınıyım. Ütü bil yapamıyoruz zaten elektrik yanıyor diye. Kısıtlamaya gidiyoruz, kırış kırış elbise giyiyorum" derken, bir diğeri, “Hiçbir şeyim yok, yaşlılık maaşı alıyoruz, elektriğe de paramız yetmeyecek. Gaz lambasına, muma döneceğiz. Ne yapacağız, kışın titreyeceğiz, ölüm yaklaşacak. Bir yandan da ölmemizi istiyorlar zaten" dedi.