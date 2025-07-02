Yeniçağ Gazetesi: Elin çiftçisini zengin bizimkini yoksul ettik

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ELİN ÇİFTÇİSİNİ ZENGİN BİZİMKİNİ YOKSUL ETTİK

Türk çiftçisi, uygulanan yanlış politikalar ve yeterli destekten mahrum bırakılması sonucu perişan olurken tarım ürünü ithalatına 20 yılda inanılmaz bir servet ödedik.

ÜLKEDE YETİŞEN İTHAL EDİLMESİN

2005 yılından bugüne kadar Türkiye'nin 140 milyar dolarlık tarım ürünü ithalat ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, "Bu topraklarda yetişen tüm ürünlerden ithalat var. Buğday, ayçiçeği, mısır, tütün, canlı hayvan, kırmızı et, nohut, fasulye, mercimek, arpa... Aklınıza ne geliyorsa soya, pamuk hepsini ithal etmişiz. Bu topraklarda bütün bunlar yetişiyorken başka ülkelerden ithalat yapmayalım" diye konuştu.

EN ÇOK BUĞDAY İTHALATI YAPILDI

Tahıl ambarı diye bilinen bir ülke olmamıza rağmen en çok ithal ettiğimiz tarım ürününün buğday olmasının da çarpıcı çok olduğunu belirten Gaytancıoğlu, "Sadece buğday için 20 yılda 25 milyar dolar ödemişiz. Peki, bu kadar ithalat yapmışsız 20 yılda çiftçimize ne ver mişiz? 69,4 milyar dolar. Yaklaşık ithalatın yarısını çiftçimize vermişiz ama iki katını başka ülkelerin çiftçilerine vermişiz" diyerek acı gerçeği gündeme taşıdı.

ÇİFTÇİYE ETKİN DESTEK VERİLMELİ

Tarımsal desteklerin yetersizliğinden yakınan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkam Şemsi Bayraktar da Nisan ayında yaşanan zirai don felaketi ardından meydana gelen kuraklığın çiftçiye büyük darbe vurduğunu hatırlatarak, "Başta gübre olmak üzere artan girdi fiyatlarıyla üretimde zorlanan çiftçilerimizin desteklenmesi önemlidir, Bu kapsamda 2025 yılı temel desteklerinin artırılması sağlanmalıdır" dedi.