Yeniçağ Gazetesi: Emekli feryat ediyor iktidar oralı olmuyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

EMEKLİLER İSYAN ETTİ: ARTIK YETER SESİMİZİ DUYUN

Yüksek kira bedelleriyle barınma sorunu, tırmanan gıda fiyatları' ile mutfaktaki yangın, 12 bin 500 lira emekli maaşı ile ay sonunu getiremeyen emekliler Türkiye'nin her yerinde feryat ediyor: Geçinemiyoruz, 12 bin lira ek zam istiyoruz.

Türkiye’nin hemen her şehrinde emekliler artık isyan seslerini hükümete meydanlardan duyurmaya çalışıyor. 12 bin 500 lira en düşük maaşla kira ve tırmanan gıda fiyatlarına dahi yetişemeyen yarı aç yarı tok yatan emekliler için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ve 2021 Tüm Emekliler Sendikası "Geçinemiyoruz, ek zam istiyoruz!" sloganıyla Mersin'de eylem yaptı.2021 Tüm Emekliler Sendikası açıklamasında yaklaşık 30 yıldır süren mücadelelerinin kapatılarak engellendiğini duyurdu. Kapatılmadan sonra 15 Kasım 2021'de tekrar kurulduklarını belirten sendika açıklamasında 'emekliyiz ve insanca yaşamak istiyoruz' dedi. Eylemde açıklamayı yapan 2021 Tüm Emekli Sen Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntılarını ve taleplerini vurguladı.

"Aylık bağlama oranı yeniden yüzde 70'e çıkarılsın. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilsin. En düşük emekli kök maaşı, en düşük memur maaşına eşitlensin. Emekli aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellensin. Emekli, dul ve yetimlere ocak, nisan, temmuz ve ekim olmak üzere yıl da dört kez asgari ücret düzeyinde ikramiye ödensin. Derhal tüm emekli, dul ve yetimlerin kök maaşlarına acilen 12 bin lira seyyanen zam ödensin.

İntibak Yasası acilen çıkarılarak, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin. Emekli maaşlarından kesilen muayene, ilaç ve benzeri tüm sağlık kesintilerine son verilsin.

Şehir içi tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın ve temel yaşama yetecek kadar ücretsiz olsun. Banka promosyonu günün koşullarına göre değerlendirilsin, her yıl aylık artışına göre güncellensin.

Konut sahibi olamayan emeklilere TOKİ tarafından ucuz konut sağlansın. Emekliler konut sahibi olana kadar barınma yardımı yapılsın. Sosyal devletin gereği olarak dul ve yetim maaşı en düşük emekli aylığından az olmasın. Çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destekleme primi adı altında yüzde 32'lik kesinti kaldırılsın.

EYT sorununu çözmek için SGK sistemi kökten bir reformla yeniden düzenlensin. Yaz aylarında bile karnımızı zar zor doyururken en ucuz gıda ürününe nasıl ulaşırım diye çabalarken, şimdi de elektrik doğalgaz faturalarıyla, odun kömür ödemeleriyle boğuşmaya başladık. Her şey ateş pahası. Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz, bir kısmımız artık barınamıyoruz, sağlığımız tehlike altında, sağlık hizmetlerine vaktinde kavuşamıyoruz.

Yıllardır feryat ediyoruz, duymuyorsunuz. Emekliye sağır olan kulaklarınız duysun diye bu yaşımızda yollara düşmekten başka çare bırakmadınız bize. 27 Kasım 2024'de başlayacağımız yürüyüşümüzü 30 Kasım 2024'de Ankara, Tandoğan'a taşıyacağız. İktidarınızda ne oldu da emekçiler bu kadar sefil duruma geriledi, aylıklar kiraya bile yetmez oldu?

2025 bütçesinde asgari ücret ve emekli maaş artışlarını TÜİK'in hileli çarpık oranlarına göre değil, mutfaklarımızdaki yanan ateşi söndürecek şekilde yapın. Dar gelirlilerle sermayedarlar arasındaki gelir uçurumunu giderin, herkese insanca yaşama koşullarını sağlayın.”