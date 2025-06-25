Yeniçağ Gazetesi: Emekli insanlıktan çıktı sürüngen haline geldi!

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EMEKLİ İNSANLIKTAN ÇIKTI SÜRÜNGEN HALİNE GELDİ!

Sadakaya dönüşen maaşlarla yaşayamadıklarını ve adeta süründüklerini belirten emekliler insanca bir hayat sürebilmek için hakları olan paranın kendilerine verilmesi için eylem yaptı.

PRİMLERİMİZ ÇAR-ÇUR EDİLDİ

İzmir Konak'ta Emekli Platformu üyeleri, "Benim Olan Paramı İstiyorum" sloganıyla düzenledikleri basın açıklamasında, emekli maaşlarının yetersizliğine ve yıllarca biriken emekli fonlarındaki paralarının çarçur edilmesine tepki gösterdi. Metro girişi önün-de afişleme çalışması yapıp, bildiri dağıtan Platform sözcüsü Temel Öztürk, "Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz" dedi.

BÜTÜN EMEKLİLER SÜRÜNÜYOR

Öztürk, emeklilerin yıllarca çalışarak hak ettikleri maaşları alamadıklarını vurguladı. Artan hayat pahalılığı karşısında emekli maaşlarının yetersiz kaldığını belirten Öztürk, "Emekliler maalesef sürünme durumuna gelmişler. Hak etmedikleri bir yaşam şekli kendilerine sunuluyor. Neden hak etmedikleri? Çünkü paramız var. Var olan paramızı bize vermiyorlar" diye konuştu.

SİYASİ HİÇ BİR AMACIMIZ YOK

SSK’nın 1946'da kurulduğunu, ancak toplanan primlerin amacı dışında, devletin başka giderlerini karşılamak için kullanıldığını hatırlatan Öztürk, "Amacımız siyasi değil, tamamen ekonomiktir. Kesinlikle var olan paramızı istiyoruz. Bizim paramızı ne yaptınız? Bizim paramız nerede? Verin paramızı artık. Bizim sadakaya ihtiyacımız yok. Bizim paramızı bize verin" diye tepki gösterdi.