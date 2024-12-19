Yeniçağ Gazetesi: Emekli ne yer ne içer diye düşünmüyorlar

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“2024 EMEKLİLER İÇİN ÖLÜM YILIYDI”

Emeklisinden çalışanına öğrencisine kadar toplumun hemen her kesimi, yüksek enflasyonun satın alma gücünü her geçen gün eritmesinden mustarip. Emekli gıdaya ulaşamamasına, kirayı ödeyememesine öfkelenirken, üniversite öğrencisi yeni yıldan umutsuz ve geleceğini yurt dışında görüyor.

Emekliler, AKP iktidarının uyguladığı politika ile satın alma gücünün düşürülmesine, porsiyonlarının küçültülmesine ve evinin kirasını dahi ödeyemez duruma düşürülmesine öfkeli...

Yeni yıl yaklaşırken İstanbul'da alışverişin simge adreslerinden Eminönü'nde emekliler, iktidara tepki gösterdi. İktidarın ilan ettiği 2024 Emekliler Yılı için "Emeklilerin ölüm yılıydı bu sene... Emeklinin tabut günü dese daha iyi olur. Gerçeği görsünler, emekli bedava tuvalet arıyor. Emekli yılı falanmış, insanların aklıyla alay etmesinler" diyen emekliler, iktidar sözcülerinin "Emeklileri enflasyona ezdirmedik, ezdiremeyeceğiz" söylemi için de "Hangi gün ezdirmediler ki. Şimdiye kadar emekliyi ezmediği gün var mı? Emekli enflasyon karşısında çok eziliyor gerçekten... Dilenelim mi bu yaştan sonra. Ayıptır. Kendileri yiyor, uçaklar bedava, yemekler Meclis'te gırla gidiyor. Yiyin babam yiyin..." sözleriyle tepki gösterdi.

Yeni yıl yaklaşırken gözler emeklilerin, asgari ücretlilerin alacağı ücrete çevrildi. İktidar sözcüleri konu gündeme geldikçe "Bu zamana kadar emekliyi, çalışanları enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında "Emeklileri enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er- doğan da önceki gün Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda yaptığı konuşmada, "22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla, emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını temin ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi, güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında da "2024 yılını Emekliler Yılı ilan ederek Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına verdiğimiz önemi gösterdik" ifadelerine yer verdi. 70 yaşındaki Gülseren Şimşek "Bu maaşlarla geçinmek çok zor. Para harcamazsan iyi ama para harcarsan hiç geçinemiyorsun" diye konuştu.

69 yaşındaki Ahmet Günday, "Emekli Yılı yerine 'Emeklinin Tabut Günü' dese daha iyi olur" dedi. Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programı'nda peri masalları gibi yemek programını da eleştiren Günday, şunları söyledi: "Orada bir gariban var mıydı? Bir tanesi çıkıp da niye konuşmuyor? Bu gerçeği görsünler, emekli bedava tuvalet arıyor. Bir yere gireceğinde çaya bakıyor kaç para." 12 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinemediği için iş aradığını, ancak gençlerin tercih edilmesi nedeniyle iş bulamadığını belir- ten 63 yaşındaki Hayati Taşkın da "Emekli ölmüş. Kahveye gidip bir çay içecek parası bile çok zor. Eskiden en azından birbirlerine çay söylerlerdi, şimidi çay bile söyleyemiyorlar. Emekli yılı falanmış, insanların aklıyla alay etmesinler" dedi.

85 yaşındaki Zeki Tan: "40 sene çalıştım, vergi ödedim devlete. Bak ucuz peynir almak için buraya geldim Kartal'dan. Aldığım 12 bin 500 lira para, bir şeye yetmiyor. Adam hiç bahsetmiyor bile, bunlar ne yer ne içer. Dilenelim mi bu yaştan sonra. Ayıptır. Kendileri yiyor, uçaklar bedava, yemekler Meclis'te gırla gidiyor. Yiyin babam yiyin. Muhtaç olduk kuru soğana" ifadelerini kullandı.2004 senesi için "ölüm yılı" ifadelerini kullanan bir emekli, "Reis uzaktan bakı- yor, bu sene çok iyi. Bak yetmiyor diyorlar. Koskoca onun atadığı Diyanet, 'yetmiyor' diyor. 18 milyona araba almış, diyor ki 'çok mu görüyorsun?". E sen emekliye çok mu görüyorsun ya" şeklinde konuştu. Bir diğer emekli vatandaş ise "12 bin 500 lirayla nasıl geçinilir soruyorum. Milletvekilleri, ekmek elden su gölden, ye babam ye. Emekliye gelince para yok" dedi.