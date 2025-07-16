Yeniçağ Gazetesi: Emekli olsa da yaşlıları çalışmaya mecbur ülke!

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YAŞLILARI EMEKLİ OLSA DA ÇALIŞMAYA MECBUR ÜLKE

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Genel Faaliyet Raporu’na göre, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 13,1’e çıktı

BİR MAAŞLA GEÇİNİLMİYOR

Konuyu gündeme taşıyan ekonomist Zafer Özcivan her geçen gün daha fazla yaşlı bireyin tekrar çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Bu artış; ‘geçim zor’ demekten çok daha fazlasını ifade ediyor: Çalışmaya mecbur bırakılan yaşlılar, ‘Hayatta kalabilmek için bir emekli maaşı yetmiyor’ diye çığlık atıyor” yorumunda bulundu.

ÇALIŞAN EMEKLİLER ARTIYOR

Ekonomist Zafer Özcivan, medyabirajans’daki köşesinde şunları yazdı: SGK verileri de durumu detaylandırıyor: Nisan 2025 itibarıyla yaşlılık aylığı alanların sayısı 12 milyon 183 bine ulaştı. Bu grubun önemli bir kısmı hâlâ çalışıyor. Kayıtlı, yani sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek çalışan emekli sayısı 2 milyon 139 bine yükseldi.

KAYIT DIŞI SAYISI BİLİNMİYOR

Üstelik yılın ilk dört ayında 35 bin kişi daha bu listeye eklendi. Böylece yaşlılık aylığı alanların yaklaşık yüzde 17,5’i hâlâ resmi olarak bir işte çalışıyor. Kayıt dışı, yani sigortasız çalışan sayısı da maalesef tam olarak bilinmiyor ancak “az” olduğu kesin değil. TÜİK’in verilerine göre de 65 yaş ve üzeri çalışan oranı her yıl artmaya devam ediyor.

KEYİFLİ DEĞİL, SIKINTILI YILLAR

Bu gidişle “emeklilik” kelimesi sözlükteki anlamını kaybedecek. Görünüyor. Birçok kişi için yaşlılık ve emeklilik artık hayatın tadını çıkarma dönemi değil; aksine en kırılgan ve zor yaşlarda bile “nasıl geçineceğim” hesapları yapma dönemi. Bugün ise “emekli” sıfatının yanına zorunlu olarak “çalışan” kelimesi ekleniyor.