Yeniçağ Gazetesi: Emekli tıraş parasına muhtaç hale getirildi

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EMEKLİ TIRAŞ PARASINA MUHTAÇ HALE GETİRİLDİ

Yetersiz maaşlarıyla geçim savaşı veren emekliler tıraş parasından tasarruf etmek için berbere uğramaz oldu. Pek çok emekliyi evde hanımı tıraş ediyor.

BERBERE GELENLER AZALIYOR

Osmaniye Toprakkale'de berberlik yapan Reşat Şahan, işlerin bugüne kadar görülmemiş biçimde kötüleşmesinden dert yandı. Hayat şartlarının giderek zorlaştığı bir ortamda berberde tıraş olmanın dar gelirli ve emekliler için artık lüks haline geldiğini belirten Şahan, "Emekliler artık tıraşa çok zor geliyor. Gelenler de doğru dürüst tıraş olmak yerine ucuz tarafından saçını sadece makineye vurdurup gidiyor" diye konuştu.

GEÇİNMEK ÇOK ZORLAŞTI

Emekli müşterilerinin artık evde çocuklarının aldığı makinelerle tıraş olduğunu ifade eden Şahan, küçük esnafın kepenk kapatma aşamasına geldiğini anlattı. Berber Reşat Şahan, şunları söyledi: "41 yıldır bu iş yerim var, 14 yıldır emekliyim, geçinmek sıkıntılı. Kendi evim olmasa emekli maaşım 19 bin lira mesela, bunun 14 bin lirasını kimya vermek zorunda kalacağım, geriye kalan 5 bin lira ile de geçim olmaz. Esnafımız zor durumda."

OLMAYINCA NASIL VERSİN?

Artık günde ortalama 3-4 kişi tıraş ettiğini, onunla da evini geçindirmekte çok zorlandığını kaydeden Şahan, "Bir kızım, bir oğlumla kalıyorum evimde. Burası küçük yer olduğu için çoğunu tanıyoruz, inanın liste tarifesini bile uygulayamıyoruz. Adam 'param yok' diyor, geliyor ne verirse ona tıraş ediyorum, zor durumda kalıyorum. Vatandaş da veremiyor cebinde yok. Biz de zor durumda kalıyoruz ama yine de tıraş ediyoruz" dedi.