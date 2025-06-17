Yeniçağ Gazetesi: Emekli ve dar gelirliye yine hüsran göründü!

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EMEKLİ VE DAR GELİRLİYE YİNE HÜSRAN GÖRÜNDÜ!

Merkez Bankası'nın anketinden 'emekliye yüzde 17 enflasyon farkı yeter' çıkarken, iktidardan "Asgari ücret ve düşük emekli maaşına yeni düzenleme gündemimizde yok" açıklaması geldi.

3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Emekli ve asgari ücretlinin alım gücü yüksek enflasyon karşısında açlık sınırının altına düşerken, Merkez Bankası son anketinde TÜİK'in haziranda düşük enflasyon oranı çıkarması için elini güçlendirdi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında aylık enflasyonun 1,61 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu tahminin doğru çıkması halinde emeklilere yapılacak zam oranı da yüzde 17'de kalacak. Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli ise 3 Temmuz'da açıklanacak kesin enflasyon verisini bekliyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, asgari ücretlinin ve 2.5 milyon emeklinin bütün umutlarını yıktı. Güler gazetecilerin sorusu üzerine "Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok" diyerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Güler'in en düşük emekli maaşının artışı için de "Gündemimizde değil" açıklaması da milyonlarca emeklide hüsrana neden oldu. 14 bin 469 lira olarak en düşük emekli maaşı alan 2.5 milyon emekliyle, 9 milyon asgari ücretli ise sıfır zamla, hayal kırıklığı yaşayacak.

ENFLASYON KAYBI BÜYÜK

Yapılan hesaplamalara göre asgari ücretin enflasyon kaybı 3 bin 336 TL. DISK-AR'ın raporuna göre Mayıs 2025'te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 183 TL, en düşük memur maaşında ise enflasyon kaybı 8 bin 439 TL. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 2025'te TÜİK tarafından ölçülen yüzde 15,09'luk beş aylık resmi enflasyonun emek gelirlerin de yarattığı toplam kayıp en az 198,2 milyar TL oldu. Bu kayıp sonraki aylarda katlanarak devam edecek. Önümüzdeki dönem hem asgari ücretliyi hem de emekliyi çok zor günler bekliyor.