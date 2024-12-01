Yeniçağ Gazetesi: Emekli ve emekçinin tek isteği insanca yaşam!

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'MUSLUĞUN BAŞINDA OLANLAR VERGİLERLE SIRTIMIZA BİNİYORLAR'

KESK'in Ankara'da düzenlediği 'Geçinemiyoruz' mitingine emeklilerin yoğun katılımı dikkat çekti. KESK Eş Başkanı Karagöz AKP'nin sucuk ve ciğer partilerini hatırlatarak "Utanmadan bizden kemer sıkmamızı istiyorlar" dedi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekçilerle Ankara'da "Geçinemiyoruz" mitingi gerçekleştirdi. Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılan mitingde, emeklilerin yoğun katılımı dikkati çekti. Vatandaşlar, "Eğitime sağlığa emekçiye bütçe", "savaşa, ranta sermayeye değil, emekliye bütçe" yazılı pankartlar taşıdı.

Ankara'daki mitinge KESK'e bağlı sendikaların yanı sıra çok sayıda emek örgütü, sivil toplum örgütü ve CHP, DEM Parti ve TİP de katıldı. Mitinge katılanlar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Sermayeye değil, emekçiye bütçe", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları attı. Mitingde, "Eğitime, sağlığa, emekçiye bütçe", "Savaşa, ranta sermayeye değil, emekliye bütçe", "Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP", "Geçinemiyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz söz aldı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz söz aldı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, işçi ve emekçilerin verdiği mücadelesine dikkati çekti. AK Partililerin sucuk ve ciğer partilerini hatırlatan Eş Başkan Karagöz, "Utanmadan bizden kemer sıkmamızı istiyorlar. Musluğun başında olanlar dolaylı ve dolaysız vergiler ile sırtımıza biniyorlar. Eş Başkan Karagöz "Başta Ankara, İzmir, İstanbul olmak üzere bu büyük kentlerde emekliler nasıl 12 bin 500 lira ile geçinecekler. Bu kentlerde kiralar 25 bin lira. Siyasal iktidar kendi siyasal politikalarını destekleyecek bir bütçeyi dayatıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz."

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da ekonomik politikalarını eleştirdi. Koçak, "Çarkların içinde kimler eziliyor? Kadın yoksulluğunun derinleşmesi ile bu çark bizi eziyor. Bu bozuk düzenin çarkları yıllardır halkları, emekçileri, işçileri eziyor. Bu çark bir avuç zengini daha zengin etmek için çalışıyor" dedi. Koçak, sunları söyledi:

"Toplum her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Mevsim sebzelerini yüz liraya dahi alamıyoruz. Ortalama bir ev 25 bin liraya çıkmış. Bu ülkeyi yönetenler biliyor mu? Biliyor. Emekli maaşları ne kadar biliyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Yani kiranın yarısı kadar maaş veriliyor emeklilere. Zenginleri zengin ediyorlar, bizden kemer sıkmamızı bekliyorlar. Kamu emekçilerinin maaşı ortalama yoksulluk sınırın yarısında. Emekli olduklarında sadece üçte birine kadar düşüyor. Bizim emekli hakkımızı gasp ediyorlar. Gençlerin çalışma hakkını gasp ediyorlar. Bu ülkenin sadece yüzde 34'ü güvenceli çalışıyor. Kadınlarda yüzde 20'e düşmüş. Bu iktidar toplumsal cinsiyet eşitliğini tanımadığını söylüyor. Bu iktidarın rant ve savaş politikaları sonucu yaşanan yoksulluğu reddediyoruz. Dolaylı vergilerden vazgeçilmesini istiyoruz. Ödemek zorunda kaldığımız dolaylı vergiler yani en zengin ile en yoksulluğu eşitleyen vergilerden vazgeçilmesini istiyoruz. Vergi bizi yoksullaştırıyor."