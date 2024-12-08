Yeniçağ Gazetesi: Emekli yılı olacak dediniz emekliye kefen biçtiniz!

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EMEKLİLER 'KEFENLE' AKP'YE SESLENDİ

Emekliler, İstanbul’un Asya ve Avrupa yakasından İzmir'den feryat etti. Kartal'da kefen giyip iktidara seslenen emeklilerin açıklamasında, "Bize 'tasarruf edin' diyorlar. Kendileri bir yılda 26 bin asgari ücret tutarı kadar parayı sade- ce giyim için harcayabiliyorlar. Sayıştay raporuna göre saray dakikada 37 bin lira harcıyor. Dün çay simit hesabı yaparak "Benim halkıma bunu yaşatan bu zalim iktidardır' diyenler, emekliyi çaya ve simide ulaşamaz hale getirerek ailesinden bile dışlanmasına sebep oldular" denildi.

Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler Kartal Sahil Meydanı'nda bir açıklama yaparak içinde bulundukları durumu ve taleplerini dile getirdi. Kefen giyip "Asgari değil insanca yaşam ücreti", "Seçim gelecek, devran dönecek, AKP emekliye hesap verecek", "Geçinemiyoruz, doymuyoruz, AKP'ye oy vermiyoruz", "AKP sebep, emeklinin yoksulluğu sonuçtur", "Emekli yıl olacak dediniz emekliye kefen biçtiniz" yanlı dövizler taşıyan emekliler iktidara kırmızı kart gösterdi. Emekliler adına ortak açıklamayı Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle okudu. "Emekliler yalı bitiyor. Yirmi üç gün kaldı. TÜİK 2024 yılı son enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK, hiç kimsenin inanmadığı bir oran açıklayacak. Emekli maaşlarımız gerçek olmayan bu orana göre belirlenecek" diyen Lüle şunları söyledi:' Biraz sabır bir yıl sonra düze çıkacağız' diyorlardı şimdi ise 'ekonomideki şok döneminin birinci yılını bitirdik. Ancak, Geride iki yıl daha var' diyorlar. Yani bizlerin, çalışanın, emeklinin iki yıl daha bedel ödeyeceğini söylüyorlar. Bize 'tasarruf edin' diyorlar. Kendileri bir yıl da 26 bin asgari ücret tutarı kadar parayı sadece giyim için harcayabiliyorlar. Sayıştay raporuna göre, saray dakikada 37 bin lira harcıyor. İnsanca yaşamak için gereken ve var olan maddi imkanları nüfusumuzun onda dokuzuna değil, faizci- ye, tefeciye verecekleri bir program yapı yor, bütçeyi böyle hazırlıyorlar. Dün çay simit hesabı yaparak "Benim halkıma bunu yaşatan bu zalim iktidardır' diyenler, 'kalkınma planında yaşlıların sosyal dışlanmalarına karşı önlem almaktan bahsederken, emekliyi çaya ve simide ulaşamaz hale getirerek ailesinden bile dışlanmasına sebep oldular. Emekliye zam verirsek bütçe kaldırmaz' diyerek IMF'nin direktiflerine bağlı kalacaklarını itiraf etmekteler. Çünkü uluslararası finans kuruluşları borç vermek için, emekçilere ve emeklilere düşük zam verilmesini şart koşmaktalar. Bir yanda, emekliye verilecek zammı bütçenin kaldıramayacağını söyleyen iktidar, diğer yanda müteahhitlere, faizcilere, tefecilere araç garantisi, hasta garantisi, yolcu garantisi veriyor. Onların vergi borçları siliyor. Bütçeyi ona göre hazırlıyor. Hazırlanan bütçede ne eğitime ne sağlığa ne emekçiye ne de emekliye yer veri yor. Kaynakları adil dağıtamıyor. Sürekli mazeret üretiyorlar. Kaynak yok değil. Var. Ancak öncelik müteahhitler, bankalar, tefeciler ve yandaşları. Yaşadığımız sorunun nedeni budur."