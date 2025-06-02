Yeniçağ Gazetesi: Emekliler kurbanlık seyretmeye gidiyor!

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EMEKLİLER KURBANLIK SEYRETMEYE GİDİYOR!

Maaşı ve bayram ikramiyesi bir koyun parasına denk gelen bir emekli, "Alsam bir ay da taş yeriz" derken bir başkası "Eski günlerin anısına pazara gelip sadece kurbanlıkları seyrediyorum" diye konuştu.

DEVLET HİÇ DÜŞÜNMÜYOR

Kurbanlık pazarına giden emekliler kurban alamayacaklarını ifade ederken, kurbanlık satıcıları ise kurban satamamaktan dert yandılar. Besici Mehmet Basri Turhan, "Satışlarımız geçen seneye nazaran düşük. Buraya bir müşterim geldi emekli Benim 15 bin lira bütçem var, ben üstüne bir lira koyamam diyor. Ben ona hayvan vermek için en küçüğünü tuttum kantara çekiyorum, indiriyorum. Onun bütçesini ayarlamaya çalışıyorum. Onun bütçesini devlet değil ben ayarlamaya çalışıyorum. Böyle olacak iş değil" ifadelerini kullandı.

ALMA İMKÂNIM KALMADI

Bir başka besici İbrahim Kuş ise "Halk biraz perişan gibi duruyor. Vatandaş pahalı diyor. Alım gücü düşük. İşler geçen seneye göre yüzde 50-60 daha az" dedi. Emekli Saim Etikan da "Geçen yıl 19 bin liraya aldım fakat bu sene en az 30 bin lira aynı geçen sene aldığım kurbanlık. Kurbanlık alma imkânımız zorlaştı. Daha önce alabiliyorduk artık alamaz olduk. Alsan 4 bin liralık bayram ikramiyesinin neye faydası olacak! Emekli maaşı ile ikramiyenin ikisi bir kurbanlık eder. Bir ay taş yeriz herhalde" şeklinde konuştu.

HOROZ BİLE KESEMEYİZ

Emekli Sadettin Berk ise "Vallahi kurban alamayacağız. 290 lira kilosu. En kötü kurbanlık 20-25 bin lira. Ben alıyorum 14 bin 500 lira. İkramiye ile beraber maaş da koyarsak kurbanı keseriz para kalmaz yalnız. 2, 3 yıldan beri kurban alamıyoruz. Daha önce alıyordum ve her sene kesiyordum. Bu gidişle biz horoz bile kesemeyiz" diye konuştu. Emekli Yılmaz Yıldız da "Kurbanlık alamam çok pahalı. 20-25 bin liradan aşağı küçükbaş hayvan yok. Bütçen 14 bin 500 lira, kilosu 280 lira, alamam. Bakmaya geldim" dedi.